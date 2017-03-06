به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه مسگرزاده ظهر دوشنبه در همایش ریاضی که با حضور سرگروه‌های کشوری سرگروه‌های آموزشی درس ریاضی دوره اول متوسطه استان‌ها در زنجان، گفت: آموزش در کنار پژوهش در سایه تلفیق امکان‌پذیر است.

وی با بیان اینکه تربیت یک نگاه عام دارد که سند آموزش را هم شامل می‌شود، اظهار کرد: دبیر ریاضی نقش و اثر کمی در تربیت ندارد واگر همخوانی نباشد دانش‌آموزان به عنوان جزیره چند تکه تربیت می‌شوند.

معاون مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: ۲۲ هزار دبیر ریاضی در مدارس کشور مشغول به تدریس هستند که این امراهمیت توانمندسازی نیروی انسانی را به دنبال دارد.

مسگرزاده تاکید کرد: با تولید سند تحول پس از سالیان سال باید با یک نگاه کارشناسانه در امور آموزش و پرورش بازنگری شود.

وی گفت: تغییر و تحول موضوعی نیست که دیگران بتوانند ایجاد کنند یا با برگزاری جلسه اتفاق نمی‌افتد، چرا که نقطه تحول خود افراد هستند.

مسگر زاده گفت: آموزش‌ها قبل از سال ۱۳۹۱ پراکنده بوده ولی بعد از ابلاغ سند تحول بنیادین گفتمان مشترکی شکل گرفته است.

معاون مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: پس از گذشت پنج سال از آغاز فعالیت این سند نیاز است تا نگاه جدید به واژه تحول شود.

مسگر زاده وضعیت تدریس ریاضی در کشور را نامطلوب عنوان کرد و گفت: در راستای رفع نواقص گروه ریاضی اقداماتی انجام شده که امیدواریم نتیجه خوبی داشته باشد.

وی افزود: میانگین نمره ریاضی دانش آموزان ۹ است و این امر نشان دهنده این است که این گروه نیازمند یک تحول اساسی در نگرش به موضوع تدریس است.