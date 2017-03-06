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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۰۵

معاون مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش:

۲۲ هزار دبیر ریاضی در مدارس کشور مشغول به تدریس هستند

۲۲ هزار دبیر ریاضی در مدارس کشور مشغول به تدریس هستند

زنجان-معاون مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت:۲۲ هزار دبیر ریاضی در مدارس کشور مشغول به تدریس هستند که این امراهمیت توانمندسازی نیروی انسانی را به دنبال دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه مسگرزاده ظهر دوشنبه در همایش ریاضی که با حضور سرگروه‌های کشوری سرگروه‌های آموزشی درس ریاضی دوره اول متوسطه استان‌ها در زنجان، گفت: آموزش در کنار پژوهش در سایه تلفیق امکان‌پذیر است.

وی با بیان اینکه تربیت یک نگاه عام دارد که سند آموزش را هم شامل می‌شود، اظهار کرد: دبیر ریاضی نقش و اثر کمی در تربیت ندارد واگر همخوانی نباشد دانش‌آموزان به عنوان جزیره چند تکه تربیت می‌شوند.

معاون مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: ۲۲ هزار دبیر ریاضی در مدارس کشور مشغول به تدریس هستند که این امراهمیت توانمندسازی نیروی انسانی را به دنبال دارد. 

مسگرزاده  تاکید کرد: با تولید سند تحول پس از سالیان سال باید با یک نگاه کارشناسانه در امور آموزش و پرورش بازنگری شود. 

وی گفت: تغییر و تحول موضوعی نیست که دیگران بتوانند ایجاد کنند یا با برگزاری جلسه اتفاق نمی‌افتد، چرا که نقطه تحول خود افراد هستند.

مسگر زاده  گفت: آموزش‌ها قبل از سال ۱۳۹۱ پراکنده بوده ولی بعد از ابلاغ سند تحول بنیادین گفتمان مشترکی شکل گرفته است.

معاون مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: پس از گذشت پنج سال از  آغاز فعالیت این سند نیاز است تا نگاه جدید به واژه تحول شود.

مسگر زاده وضعیت تدریس ریاضی در کشور را نامطلوب عنوان کرد و گفت: در راستای رفع نواقص گروه ریاضی اقداماتی انجام شده که امیدواریم نتیجه خوبی داشته باشد. 

 وی افزود: میانگین نمره ریاضی دانش آموزان ۹ است و این امر نشان دهنده این است که این گروه نیازمند یک تحول اساسی در نگرش به موضوع تدریس است.

کد مطلب 3924789

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