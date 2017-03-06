طمع پیدا کردن گنج بلای جان مرد روستایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جهانبخش صیادی به پایگاه خبری پلیس گفت: شخصی با مراجعه به پاسگاه روستای زیارت ساحلی اعلام کرد: برادرانم به نام های «س- م»، «م-م»، «ا-م» و پسر دایی‌ام «ا- آ» همگی برای یافتن زیر خاکی (گنج) به کنار رودخانه مند جنب روستای چاه حسین جمال رفته که فقط یکی از برادرانم به تنهایی به منزل برگشته است.

وی گفت: فرد مراجعه‌کننده به پاسگاه اظهار داشته این افراد در حاشیه رودخانه در حال کندن زمین و تلاش برای پیدا کردن زیرخاکی بودند که به محض رویت چراغ خودرویی شخصی از ترس گیر افتادن به دست قانون، هر نفر به اطرافی فرار و پس از ساعتی که خودرو مذکور از محل رفته به جز یکی از برادرانش که به منزل مراجعه کرده هیچ‌گونه خبری از دیگر افراد این گروه نشده است.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتی اظهار داشت: سه نفر از فقدانی‌ها در حالی‌که از وضعیت سالمی برخوردار بودند به پلیس مراجعه و به حفاری غیرمجاز معترف شدند.

وی با اشاره به اینکه یک نفر از چهار نفر افراد ذکر شده به دلیل تاریکی شب و نداشتن دید کافی در ارتفاعات رودخانه مند سقوط کرده و غرق می‌شود، اضافه کرد: با همکاری سازمان‌های امدادی به خصوص هلال احمر جسد فرد مفقود شده در رودخانه مند پیدا شد و برای مشخص شدن علت تامه مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافته است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: همه افراد دخیل در این حادثه دستگیر و در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.