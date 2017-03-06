کمک ۱۲ میلیارد تومانی خیران برای ساخت مرکز شیمی درمانی بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی صبح دوشنبه در مراسم رسمی افتتاح بیمارستان رازی بیرجند اظهارکرد: با توجه به اینکه بیمارستان ها محل تولد هستند نیازمند توجه ویژه ای از سوی همه مسئولان است.

وی با اشاره به ساخت مرکز رادیوتراپی و انکولوژی استان، گفت: بخش زیادی از این مرکز توسط خیرین و مردم ساخته شده است که این مهم مایه افتخار است.

وی ادامه داد: ۱۲ میلیارد تومان از اعتبارهزینه شده در مرکز رادیوتراپی بیرجند توسط خیرین و مردم و هشت میلیارد تومان توسط دانشگاه علوم پزشکی تامین شده است.

امام جمعه بیرجند با بیان اینکه سلامت را باید در پشت مرزها نیز گسترش دهیم، بیان کرد: نباید برخورد منفعلانه نیز داشته باشیم.

وی ادامه داد: طرح تحول سلامت یکی از بهترین طرح های نظام بوده است اما نباید به گونه ای شود که بودجه نفت در طرح سلامت ریخته شود.

رضایی با اشاره به اینکه طی چندسال گذشته تنوع سرطان را در سطح جهان داشته ایم، افزود: باید در حوزه تنوع سرطان ها نیز کارهای فکری و مفیدی انجام شود.

محمدرضا امیرحسنخانی، رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: وزیر بهداشت نسبت به دیگر وزرای دولت بیشترین سفرهای شهرستانی را داشته اند و همواره مدیریت جهادی را سرلوحه تمامی اقدامات خود داشته اند.

وی با بیان اینکه اضافه شدن ۴۰۰ تخت بیمارستانی در یک دوره کاری در خور تقدیر و شایسته است، گفت: هر بیمارستانی که در کشور ساخته شده است بهترین تجهیزات را نیز داشته است.

امیرحسنخانی با اشاره به اینکه طرح تحول نظام سلامت طرحی گامی بسیار خوب در کشور بوده است، افزود: هدف اصلی از اجرای طرح و اقدامات وزارت بهداشت تنها سلامت و بهبود خدمات بهتر به مردم بوده است.