راهیان نور متعلق به گروه یا جناح خاصی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکرم محمدی ظهر امروز در جلسه ستاد راهیان نور شهرستان پیشوا که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد بیان داشت: زنده نگه داشتن راه شهدا یکی از بزرگترین دستاوردهای راهیان نور است و مسئولان شهرستان نیز به عنوان یک امر دینی، شرعی و انسانی وظیفه دارند تا در حد توان و امکانات موجود، از این حرکت بزرگ فرهنگی حمایت کنند.

فرماندار پیشوا با بیان اینکه راهیان نور متعلق به گروه و یا جناح خاصی نیست اظهار کرد: اعزام نسل جوان به مناطق جنگی موجب عمق بخشی به افکار و ارزش های دینی و ماندگاری دلاوری ها و رشادت های کسانی است که در راه دفاع از میهن اسلامی جان خود را فدا نمودند و در دفاع ارزش ها و باورهای والای خود، از هیچ تلاشی فروگذار نبودند.

محمدی بر همراهی و مساعدت ادارات سطح شهرستان با ناحیه مقاومت بسیج برای اجرای مطلوب طرح راهیان نور تاکید کرد.

حفظ حرمت و منزلت شهدا یک تکلیف شرعی است

سیدجمال جلیلی معاون سیاسی انتظامی فرمانداری پیشوا نیز در این جلسه گفت: حفظ حرمت و منزلت شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان یک تکلیف شرعی است و حرکت راهیان نور نیز، حرکتی ارزنده برای تثبیت فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی راهیان نور را میراث پر ارزش دفاع مقدس دانست و افزود: شایسته است تا همگان در جهت زنده نگه داشتن دلاوری های شهدا، رزمندگان و جانبازان و ارزش های دفاع مقدس تلاش کنند و با حمایت از راهیان نور، در جهت آشنایی نسل جوان با مفاهیم جبهه و جهاد و افزایش روحیه شهادت طلبی در میان آنان حرکت نمایند.

در این جلسه سرگرد عاطف ضمیر فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان پیشوا به توضیح برنامه ریزی های صورت گرفته در جهت اعزام متقاضیان به مناطق جنگی غرب و جنوب کشور پرداخت.

در ادامه نشست اعضای ستاد راهیان نور شهرستان پیشوا، فرماندار این شهرستان، شرح وظایف و تقسیم کار ادارات را برای حمایت از طرح اعزام راهیان نور تعیین نمود.

اعزام کاروان های راهیان نور شهرستان پیشوا به مناطق عملیاتی کشور، ششم تا دهم فرودین ماه سال آینده به مدت ۵ روز صورت می گیرد.