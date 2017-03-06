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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۰۵

در گردهمایی شاعران شرق و جنوب فارس

۲ کارگاه شعر در جهرم برگزار شد

۲ کارگاه شعر در جهرم برگزار شد

جهرم-با همکاری بخش علمی کنگره شعر فاطمی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جهرم، جهت تقویت بنیه علمی شاعران، کارگاه فن بیان در شعر و نقد و بررسی شعر آئینی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور شاعران برگزیده کشور، مهمانان کنگره شعر فاطمی و شاعران شهرهای شیراز، استهبان، داراب، فسا، لار، گراش و جهرم کارگاه فن بیان شعر توسط سید حسین متولیان از شاعران برجسته اجرا شد.

 این شاعر آئینی به چگونگی خوانش، اهمیت قرائت صحیح و ارائه مخاطب پسند شعر پرداخت که با استقبال شاعران شرکت کننده قرار گرفت.

در کارگاه دوم نیز حجت الاسلام محمد حسین انصاری نژاد به بررسی سیر شعر فاطمی و اهمیت و جایگاه آن در سال های اخیر پرداخت و بر اهمیت دقت نظر و توجه شاعران در این عرصه تاکید کرد.  در ادامه این کارگاه، شاعران به شعر خوانی پرداخته و انصاریان از شاعران برجسته کشور نکات مهمی را در مورد هر شعر تذکر داد.

کد مطلب 3924842

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