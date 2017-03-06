رنجرهای هلال احمر زیر نظر مربیان ارتش آموزش می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی در دیدار با امیر سرتیپ دکتر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: به فرموده رهبری، «هلال احمر باید شبیه ارتش باشد؛ در حال تحرک و حضور دائم» و این توصیه و دستور همواره سرلوحه هلال احمری ها در خدمتگزاری به مردم است.

وی سپس به تشریح سابقه، عملکرد و فعالیت های جمعیت هلال احمر پرداخت و گفت: جمعیت هلال احمر یک نهاد مردمی ۹۵ ساله در ایران است که عضوی از نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر محسوب می شود.

ضیائی افزود: در مجموع ۱۹۷ کشور از جمله ایران در این نهضت عضویت دارند که صرف نظر از دین، رنگ، نژاد و ... با هدف برقراری صلح در جهان، به فعالیت های انسان دوستانه می پردازند و پروتکل های بین المللی نیز از این نهضت و جمعیت های ملی حمایت می کنند.

وی، کمیته بین المللی صلیب سرخ، جمعیت های ملی هلال احمر و صلیب سرخ و فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر را زیرمجموعه این نهضت بین المللی معرفی و فعالیت کمیته و فدراسیون را تشریح کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر در ادامه با بیان اینکه در سال های پیش از انقلاب، بیشتر فعالیت های هلال احمر در حوزه درمان بوده است، تصریح کرد: در این سال ها عمده فعالیت حوزه درمان کشور بر عهده هلال احمر بوده و موضوعات مدیریت بحران، سیل و زلزله برای جمعیت پررنگ نبوده و این جمعیت به عنوان یک NGO و خیریه عمل می کرده اما پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، بخش عمده ای از درمان به وزارت بهداری(بهداشت کنونی) واگذار و پاسخ به سوانح و بحران ها نیز به صورت قانونی به جمعیت هلال احمر سپرده شد.

مستقل از دولت اما بازوی توانمند و خدمتگزار مردم

ضیائی همچنین با تاکید بر اینکه جمعیت هلال احمر یک نهاد مستقل از دولت و غیردولتی است، خاطرنشان کرد: در واقع ماموریت امداد و نجات از سوی حاکمیت بر عهده هلال احمر قرار گرفته است.

تمام پهنه ایران متاثر از تغییرات اقلیمی و گسل های فعال

رئیس جمعیت هلال احمر در ادامه با بیان اینکه متاسفانه بحران های طبیعی و غیر طبیعی در دنیای امروز رو به گسترش است، افزود: تغییرات اقلیمی در چند سال گذشته به سرعت در حال پیشرفت بوده و طی سال های اخیر، گرم شدن زمین، خشکسالی، سیل، زلزله، رانش زمین و ... جغرافیای منطقه و ایران را تحت تاثیر خود قرار داده و تقریبا تمام پهنه ایران را در برگرفته است.

ضرورت برنامه ریزی و تدوین طرح ملی مدیریت بحران در کشور

وی با تاکید بر اینکه به جز خرمشهر و آبادان، گسل های فعال؛ در تمام مساحت کشور وجود دارند و طبیعی است که در این شرایط باید برنامه ریزی و طرحی ملی برای مدیریت بحران داشته باشیم، افزود: در صورت وقوع زلزله در تهران، حتی تعداد کشته ها نیز مشخص است و با توجه به اینکه تهران؛ پایتخت سیاسی کشور محسوب می شود، وقوع زلزله در این شهر بسیار خطرساز خواهد بود.

ارتش؛ نیروی آماده و همیشه در صحنه نظام و ضامن امنیت کشور

ضیائی با تاکید بر اینکه با عملکرد موفق ارتش؛ ایران، کشوری امن خواهد ماند، افزود: ارتش از نیروهای آموزش دیده، منظم، پرنشاط و همیشه آماده به خدمت برخوردار است که در بحران ها، خدمات شایسته ای ارائه می دهند.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح همیشه در بحران ها فعال هستند، تصریح کرد: خدمت رسانی به حادثه دیدگان بحران های طبیعی و غیرطبیعی از نقاط اشتراکی است که میان جمعیت هلال احمر به عنوان مسئول اصلی پاسخگویی به سوانح و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و ضرورت دارد درباره این نقاط اشتراک که در بحران ها بسیار کمک کننده خواهند بود، به تعامل و تبادل نظر بپردازیم.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به حضور پرتوان ارتش در بحران ها، گفت: نیروهای ارتش در صورت نیاز با آمادگی بالا، وارد فاز کمک رسانی به متاثران از بحران ها می شوند اما اگر این نیروها از آموزش های تخصصی امداد و نجات بهره مند شوند، کمک و خدمات آنها مضاعف خواهد شد که در این زمینه جمعیت هلال احمر آمادگی دارد با ارتش همکاری کند.

لزوم آموزش نیروهای واکنش سریع هلال احمر زیرنظر مربیان خبره ارتش

ضیائی همچنین با اشاره به اینکه فعالیت نیروهای واکنش سریع جمعیت هلال احمر نیز بزودی به شکل رسمی آغاز می شود، اظهار کرد: ۵۰۰ رنجر هلال احمر (نیروی واکنش سریع) از تمام آموزش ها و مهارت های یک امدادگر در بالاترین سطح، برخوردارند اما در نظر داریم این نیروها از آموزش های تخصصی مربیان ارتش نیز بهره مند شده و زیرنظر مربیان خبره ارتش، ارزیابی و رتبه بندی شوند و آموزش مضاعف ببینند.

وی با بیان اینکه رنجرهای جمعیت هلال احمر از ابتدای بحران ها وارد عمل شده و با ارزیابی دقیق حادثه، ستاد و مسئولان مرکز را توجیه می کنند، تاکید کرد: حضور این نیروها در بحران ها باعث می شود که تلفات جانی و مالی به حداقل ممکن برسد.

رئیس جمعیت هلال احمر در ادامه به تشریح تولیدات شرکت نساجی هلال پرداخت و گفت: این شرکت می تواند متناسب با نیازهای نیروهای مسلح، تولیداتی با کیفیت بسیار بالا و با مزیت رقابتی عرضه کند و در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد و از آنجایی که این تولیدات کاملا داخلی است به اقتصاد مقاومتی نیز کمک شایانی خواهد شد.