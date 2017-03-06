واریز ۴۰۰۰ میلیارد تومان به حساب بیمه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد کبیر در نشست خبری که در سازمان بیمه سلامت ایران برگزار شد با بیان اینکه از ۱۵ اردیبهشت ۹۳ طرح تحول سلامت به عنوان رویداد مهم اجتماعی توسط دولت یازدهم کلید خورد، اظهارداشت: بیمه سلامت مکلف شد افراد فاقد بیمه را پوشش دهد.

وی افزود :هدف، پوشش افراد فاقد بیمه و بویژه افراد مستمند بود و بر اساس آخرین اطلاعات برآورد شد که ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بین صندوق های بیمه ای سرگردان باشند.

کبیر افزود: ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از کمیته امداد و نهادهای حمایتی به بیمه سلامت معرفی شدند که جزو گروههای آسیب پذیر بودند و در سال ۹۳ اولین گروهی بودند که در سامانه بیمه همگانی ثبت شدند. جمعیت دوم ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بودند که در حاشیه شهر ساکن بودند. کمتر از ۲ میلیون نفر نیز افراد تبعی بودند که والدینشان حق بیمه می دادند. یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیز جمعیت همپوشانی بود که در مجموع به ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسید و پس از پالایش به ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسید.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه قرار شده سال آینده جمعیت بیمه شدگان حاشیه شهر و جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر از نظام ارجاع بهره مند شوند گفت : این جمعیت به حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر خواهد رسید.

کبیر ادامه داد: بیمه این افراد اقدام ارزشمندی بوده است و با توجه به شرایط کشور و تغییرات سیمای سلامت نیاز داریم جمعیت ۷۰ درصدی تحت پوشش بیمه سلامت در شهرها خدمات خوبی بگیرند. نظام ارجاع باید اصلاح می شد زیرا هزینه های کمرشکن بالا بود و پرداخت از جیب مردم بیش از ۴۴ درصد بود؛ اما اکنون در مراکز دولتی به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است. اما هنوز با استانداردها فاصله داریم.

وی به روند ایجاد معوقات انباشته بیمه سلامت در سه سال اخیر اشاره کرد و گفت: در سال ۹۳ از اعتبارات پیش بینی شده ۱۶۵۰ میلیارد تومانی بابت مطالبات موسسات درمانی، به علت محدودیت در فروش نفت، ۱۴۰۷ میلیارد تومان را نتوانستیم پرداخت کنیم. از سوی دیگر پرداخت k ۲ برای اعضای هیات علمی و پزشکان تمام وقت اجرا شد که بار عظیمی را به بیمه تحمیل کرد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت افزود: علاوه بر مطالبات سال ۹۳، ۶۷۰ میلیارد تومان هم مربوط به سال ۹۲ بود که در مجموع ۲۱۰۹ میلیارد تومان مطالبه پرداخته نشده به سال ۹۴ منتقل شد.

کبیر ادامه داد: بودجه سازمان در سال ۹۴، ۱۲درصد رشد کرد ولی ۲۱۰۰ میلیارد تومان از این بودجه را بابت معوقات پرداختیم و باز هم دچار کسری شدیم و معوقات به ۳۸۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۴ رسید و معوقات ۹۵ هم به آن افزوده شد.

کبیر با بیان اینکه در مجموع به این راه حل رسیدیم که بودجه اختصاصی در قالب اوراق برای تسویه مطالبات داشته باشیم گفت : این مبلغ اختصاصی ۸۰۰۰ میلیارد تومان بود که ۴۰۰۰ میلیارد تومان از این میزان که شامل ۲۰۰۰ میلیارد اوراق و ۲۰۰۰ میلیارد نقدی بود بابت بخشی از مطالبات به مراکز پرداخت شد.

وی افزود: با دستور رئیس جمهور ۴۰۰۰ میلیارد تومان دیگر به بیمه سلامت واریز می شود که هزار میلیارد تومان امروز به حساب ما آمده و ۳۰۰۰ میلیارد تومان تا پایان وقت امروز واریز می شود و پرداخت ها را برای موسسات طرف قرارداد تا آخر هفته خواهیم داشت.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه بر این اساس پرداخت به موسسات دولتی را به مرداد و شهریور ۹۵ می رسانیم، اظهار کرد: مطالبات بخش خصوصی نیز تا همین تاریخ تسویه می شود و مطالبات داروخانه ها را نیز تا سه ماه تسویه می کنیم.