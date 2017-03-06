کشاورزان توصیه های فنی در مزارع کشاورزی را جدی بگیرند

فرزاد خوش اخلاق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با نوجه به وضعیت مناسب جوی، آغاز رشد رویشی مزارع کلزا و همچنین ضرورت مبارزه با علفهای هرز مزارع و مصرف بهینه و بموقع کود سرک در نیمه دوم اسفندماه، کشاورزان با بکارگیری توصیه های فنی کارشناسان مستقر درسطح پهنه ها و مراکز خدمات کشاورزی مربوطه می توانند عملیات به زراعی مناسبی در باغات و مزارع خود انجام دهند.

وی افزود: مصرف کود سرک در نیمه دوم اسفند ماه، بعد از افزایش دما و آغاز رشد مجدد «آغاز فعالیت رویشی کلزا» و اهمیت مصرف سولفات آمونیوم به عنوان سرک اول در مزارع کشاورزی ضروری است.

خوش اخلاق بر اهمیت لزوم آبیاری مزارع بلافاصله بعد از مصرف کود سرک مرحله اول تاکید کرد.

وی خاطر نشان کرد: مبارزه با علفهای هرز نازک برگ و پهن برگ مزارع کلزا در سریعترین زمان ممکن با هماهنگی کارشناسان مستقر در سطح مراکز خدمات جهاد کشاورزی در بهبود وضعیت مزارع کشاورزی موثر است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بر بازدید کشاورزان از مزارع جهت شناسایی وتعیین تراکم آفت شته ومبارزه بصورت کانون کوبی قبل از شیوع و گسترش آن در سطح مزارع تاکید کرد.

خوش اخلاق از کشاورزان خواست: تا کود سرک مرحله دوم در مرحله غنچه دهی کامل، قبل از ظهور گلها را استفاده و بلافاصله بعد از آن مزارع کلزا را آبیاری کنند.