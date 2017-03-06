سری جدید «مستند ایران»بخش زنجان رونمایی می شود

به گزاشر خبرگزاری مهر و به نقل از انجمن خیریه مهرانه زنجان، اصغر وثوق افزود: مستند ایران (بخش زنجان) که کاری از معاونت سیمای جمهوری اسلامی ایران است در ساعت ۱۹ روز چهارشنبه ۱۸ اسفندماه سال ۹۵ رونمایی می شود.
مدیرعامل انجمن خیریه مهرانه زنجان محل این مراسم را مرکز همایش های بین المللی این انجمن اعلام کرد و گفت: سری جدید مستند ایران بخش زنجان با تهیه کنندگی حسین طاهری و کارگردانی ایرج عاشوری تهیه شده است.
وثوق با بیان اینکه مهرانه نه تنها یک مرکز درمانی و پزشکی، بلکه یک مرکز فرهنگی و علمی نیز هست، عنوان کرد:انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان از ادارات و سایر ارگانهای دولتی و خصوصی برای برگزاری مراسمات و برنامههای خود در مرکز همایشهای بینالمللی مهرانه دعوت میکند.
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