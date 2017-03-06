افزایش ۷ درصدی بودجه دفاعی چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شینهوا خبرگزاری رسمی دولت چین روز دوشنبه اعلام کرد که بودجه نظامی این کشور در سال جاری ۷ درصد رشد خواهد داشت و به ۱.۰۴۴ تریلیون یوآن (برابر با ۱۵۱.۴۳ میلیارد دلار) خواهد رسید.

بودجه نظامی چین به طور دقیق و مرتب از سوی آمریکا و دیگر رقبای این کشور به منظور پی بردن به مقاصد استراتژیک پکن رصد می شود. این در حالی است که امسال، افزایش بودجه نظامی این کشور کمترین میزان را در ۱۰ سال اخیر داشته است. کارشناسان علت این امر را کاهش رشد اقتصادی این کشور می دانند.

«فو یینگ» رئیس مجلس چین روز شنبه در پارلمان گفته بود بودجه دفاعی این کشور در سال جاری ۷ درصد افزایش خواهد داشت و مانند چند سال گذشته، رقمی بالغ بر با ۱.۳ درصد تولید ناخالص ملی خواهد شد. اما در اقدامی بی سابقه، وزارت دارایی این کشور از اعلام رقم بودجه دفاعی امتناع کرد. اما شینهوا روز دوشنبه رقم دقیق بودجه دفاعی چین را در بخش مایکروبلاگ خود و به نقل از یک مقام ناشناس در وزارت دارائی اعلام کرد.

بنا به آنچه این مقام ناشناس به خبرگزاری رسمی چین گفته هدف اصلی چین در بُعد نظامی، حمایت از تعمیق اصلاحات در زمینه دفاع ملی و امور نظامی است.

سال گذشته تنها سال پس از ۲۰۱۰ بود که میزان رشد بودجه دفاعی چین، تک رقمی شد و به ۷.۶ درصد کاهش پیدا کرد. پیش از آن، در طول ۲۰ سال گذشته، بودجه دفاعی این کشور هر سال با رشدی دو رقمی مواجه بود.

بودجه نظامی چین، با وجود رشد ۷ درصدی، همچنان معادل یک چهارم بودجه نظامی آمریکا است، البته برخی کارشناسان معتقدند میزان واقعی بودجه دفاعی چین بیش از آن چیزی است که به طور رسمی اعلام می شود.