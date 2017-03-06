جوانان پیشروی هنر ایران به «آرت فر» دبی می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، این گالری نخستین حضور بین‌المللی خود را با برپایی نمایشگاهی تحت عنوان «۵ هنرمند» در دبی تجربه خواهد کرد. در این نمایشگاه حدود ۳۰ اثر از مهرداد فلاح، هانی نجم، فریبا میرسعیدی، سهیلا احمدی‌شمس و لیلا علیخانی روی دیوار خواهد رفت.

در این نمایشگاه که با هدف معرفی و فروش آثار هنرمندانی که با گالری فردا همکاری می‌کنند برپا شده است، نقاشیخط‌های فلاح و احمدی، نقاشی‌های نجم و میرسعیدی و نیز مجسمه‌های علیخانی به نمایش درخواهد آمد تا علاوه بر معرفی این هنرمندان راهی برای عرضه هنر هنرمندان جوان و پیشروی ایرانی به دبی باز شود.

در این نمایشگاه که همزمانی آن با آرت‌‎فر دبی و حراج کریستی در امارات بر اهمیت آن افزوده است، سعی شده است که آثاری به نمایش درآید که ضمن توجه به هنر ایرانی، تطابقی با هنر روز دنیا نیز داشته باشد. فاین آرت گالری که یک گالری بین‌المللی است میزبان هنرمندانی است که در چند سال اخیر نمایشگاه‌های موفقی داشته‌اند.

این نمایشگاه از هجدهم تا ۲۸ مارس ۲۰۱۷ (۲۸ اسفندماه ۹۵ تا ۹ فروردین ماه ۹۶) در فاین‌آرت گالری دبی به آدرس دبی، منطقه الغوز، جنب ایستگاه مترو نوربانک برپا خواهد شد.