همکاریهای صنعتی ایران و فرانسه توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، محمد رضا نعمت زاده در این نشست گفت: پس از سفرهای اخیر به پاریس، قراردادهای خوبی با شرکت‌های فرانسوی منعقد شد و حضور شما در ایران به این همکاری‌ها کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در زمینه خودرو مراحل دو مشارکت با PSA (پژو و سیتروئن) به اتمام رسید و کار هم شروع شد افزود: توافقاتی با رنو انجام دادیم که اولین آن در پاریس بود و قراردادها هم به زودی منعقد و اجرا خواهد شد.

نعمت زاده با اشاره به اینکه در زمینه‌های دارویی-بهداشتی و صنایع برق شرکت‌های دو کشور با هم همکاری می کنند تصریح کرد: در صنایع ریلی هم مذاکرات و سرمایه گذاری های خوبی انجام شده است و امیدواریم مذاکرات خوب پیش ‌رود و با کمک جنابعالی و همکاران تسریع شود.

وی تاکید کرد: نظام بانکی ایران، کلیه تعهداتش را نسبت به بیمه‌های صادراتی ایفا کردند، هرچه باید پرداخت می‌شد، انجام شد به جز چند مورد که شرکت‌های دولتی ما درگیر بودند و به دلیل خصوصی‌سازی به شرکت‌های خصوصی واگذار شد و آن شرکت‌های خصوصی موظف بودند این تعهدات را انجام دهندکه متاسفانه چند مورد از این شرکت‌ها موفق نبودند و ما به عنوان دولت در تلاشیم که با کمک ما تعهداتشان را اجرایی کنند و امیدواریم که در زمان کوتاهی این مسئله حل شود.

نعمت زاده با بیان اینکه در زمینه "خصوصی سازی" ما هم قانون داریم و فقط چند مورد خاص هست که انطباق نداریم و بیش از ۸۰ درصد خصوصی شدند گفت: سازمان‌های دولتی مثل ایدرو و ایمیدرو کارهای زیرساخت را انجام می‌دهند و شرایط را آماده می‌کنند و همچنین طبق قانون موظفند، پس از سرمایه‌گذاری سهام خود را به بخش خصوصی بدهند.

وی صنایع ریلی، نوسازی صنایع خودرو، تحقیقات و طراحی در همه زمینه‌های صنعتی و صنایع سلامت (تجهیزات پزشکی و دارو) را اولویت‌های صنعتی ایران برشمرد و افزود: در صنایع وابسته به نفت "صنایع پتروشیمی و پالایشگاه" و همچنین "تولید تجهیزات مربوط به آن" نیز دو طرف توانمندی های خوبی دارند و باید همکاری افزایش یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در حال حاضر روابط بین دو کشور بیشتر تجاری و درصددیم آن را به رابطه اقتصادی و بلندمدت تبدیل کنیم، خواستار حمایت فرانسه از ایران در کمیته"OECD "سازمان همکاری اقتصادی و توسعه" برای برگشتن به رتبه قبل از تحریم‌ها شد.

وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از مذاکرات سازنده دو طرف در یک سال گذشته و توسعه مناسبات و روابط دو کشور گفت: عزم فرانسه برای توسعه و گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی جدی است و در این زمینه همکاری طرف ایرانی نیز لازم است.

میشل سپن با اشاره به اینکه تعدادی از پروژه‌ها و توافق ها در حال اجرایی شدن هستند مخصوصا در صنایع خودرویی، افزود: امروز از سایت ایران‌خودرو بازدید داشتیم و شاهد پیشرفت‌ها و محصولات جدیدی که به زودی وارد بازار ایران خواهند شد، بودیم و امیدواریم قراردادی که بین ایدرو و رنو در حال انجام است، زودتر اجرایی شود.

وی بهبود کانال‌های بانکی و شفایفت مالی را دو نکته مهم و مورد نظر دولت فرانسه برشمرد و در زمینه حمایت از ایران در OECD گفت: یک سری از تصمیمات منوط به مقامات فرانسوی هست که ما تلاش می‌کنیم هرچه زودتر اتخاذ شود ولی یک سری از آن‌ها به رتبه ایران در "سازمان همکاری اقتصادی و توسعه" مربوط می‌شود که همانطور که می‌دانید شورایی متشکل از کشورهای مختلف بدون وابستگی به هیچ کشور خاصی در آن حضور دارند ومن فکر می‌کنم عملکرد شما می‌تواند قضاوت آن‌ها را تغییر دهد و همکاران من آمادگی دارند که همکاری کنند نظر این کارشناسان را تغییر دهند. و مسئله مهم سطح فعلی موقعات است که فکر می‌کنم تغییری عمیق باید انجام بگیرد تا نظر کارشناسان را تغییر دهد.

وی ادامه داد: یک سری سرمایه‌گذاران فرانسوی وجود دارند که بسیار علاقه‌مند به همکاری با ایرانی‌ها و سرمایه‌گذاری در ایران هستند و تقویت روابط دو کشور زمینه حضور این فعالان اقتصادی و صنعتی را هموارتر خواهد کرد.



