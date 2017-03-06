مقام دوم آذربایجان شرقی در کسب رتبه های کنکور کشوری

به گزارش خبرنگار مهر؛ دهمین جشنواره تجلیل از نخبگان علمی، فرهنگی و ورزشی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اهر در حالی ظهر دوشنبه با حضور مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی برگزار شد که در آن از نخبگان و دانش آموزان مقام آور استانی و کشوری در بخش های علمی، فرهنگی و ورزشی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اهر تجلیل شد.

آذربایجان شرقی مقام دوم کشوری در کسب رتبه های کنکور را دارد

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در این جشنواره گفت: دانش آموزان استان در کنکور توانسته اند رتبه های زیر ۱۰، ۱۰۰ و ۱۰۰۰ را از آن خود کنند که با این رتبه ها آذربایجان شرقی در رتبه دوم کشوری قرار دارد.

جعفر پاشایی در ادامه افزود: توسعه کمی و کیفی امکانات و ساختمان های آموزش و پرورش از اولویت هاست که در این راستا ۱۰۵ پروژه مختلف آموزشی، رفاهی و نمازخانه در سطح آذربایجان شرقی همزمان با هفته دولت و بازگشایی مدارس به بهره برداری رسیده است.

وی همچنین از احداث ۱۰ خانه معلم در شهرستان های مختلف آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: در شهرستان اهر نیز خانه معلم در حال احداث است که برای تکمیل آن از منابع استانی اعتبار اختصاص داده ایم که امیدواریم هرچه سریع تر شاهد بهره برداری آن باشیم.

لزوم توجه بیش از پیش به تربیت دانش آموزان در کنار آموزش

امام جمعه شهرستان اهر نیز در این جشنواره بر توجه بیش از پیش به تربیت دانش آموزان در کنار آموزش تأکید کرد و گفت: اگر از تربیت دانش آموزان غفلت شود و فقط به آموزش اکتفاء شود با مسایل و مشکلات اجتماعی و اخلاقی روبرو خواهیم شد.

حجت الاسلام جواد حاجی زاده افزود: با توجه به اینکه توسعه علمی یکی از شاخصه های توسعه جوامع محسوب می شود لازم است بر توسعه کمی و کیفی در زمینه علم هم توجه شود.

تعهد ۱۲۰ میلیارد ریالی خیران برای احداث مدارس در شهرستان اهر

در این جشنواره فرماندار شهرستان اهر نیز، از تقبل ۱۲۰ میلیارد ریالی خیرین مدرسه ساز در جشنواره خیرین مدرسه ساز برای احداث مدارس در شهرستان اهر خبر داد.

سید محمد عابدی، گفت: احداث ۲۴ واحد آموزشی اعم از شهری و روستایی در شهرستان اهر از سوی خیران تعهد شده است.