کهولت سن دلیل مرگ پلنگ در منطقه حفاظت شده «آق داغ» است

محمد خداپرست در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در روزهای اخیر مرگ یک قلاده پلنگ در منطقه برندق واقع در منطقه حفاظت شده آقا داغ از سوی مردم گزارش شده بود که به محض اطلاع کارشناسان به محل اعزام شدند.
وی افزود: با وجود پوسیده شدن قسمتهایی از بدن حیوان بررسیهای اولیه حاکی از آن بود که این پلنگ به دلیلی به غیر از شکار جان خود را از دست داده است.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان متذکر شد: با بررسی اداره نظارت بر امور حیاتوحش محیطزیست استان این گمان اولیه اثبات شد و مشخص شده است که پلنگ به دلیل کهولت سن، ساییدگی دندانها و ناتوانی در شکار جان خود را از دست داده است.
به گفته خداپرست پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده آقا داغ مشاهده شده و با این وجود آمار دقیق این گونه حیات وحش مشخص نیست.
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