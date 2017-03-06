به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هاشم نیازی صبح دوشنبه در مراسم گرامیداشت ارتحال اندیشمند، مولف و استاد حوزه و دانشگاه دکتر شیخ حمید عیدی اظهار داشت: شخصیت حجت الاسلام عیدی برای همه حتی برای نزدیکان ایشان ناشناخته ماند.

سیره زندگی حجت الاسلام عیدی چراغ راه می تواند باشد

وی ادامه داد: حجت الاسلام عیدی آیتی از آیات پروردگار است که حتی برای ما طلبه ها هم ابعادی از شخصیت ایشان مبهم است.

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: حجت الاسلام عیدی شخصیتی بود که بیش از ۵۰ سال پیش آیت الله کمالوند به ایشان فرموده بود شما می توانید به نظر خودتان عمل کنید.

حجت الاسلام نیازی اظهار داشت: حجت الاسلام عیدی را باید مانند آیت الله اراکی بشناسند.

وی در ادامه به بیان سخنی از امیرالمومنین پرداخت و گفت: دلم برای سه نفر درد گرفت، اول برای عالمی که قدر او را نشناسند، دوم برای ثروتمندی ثروتش را از دست داده و دچار فقر شود و سوم عزیزی که عزیز قومش بوده و دست روزگار وی را خوار و ذلیل کرده است.

وی بیان داشت: آنچه شخصیت حجت الاسلام عیدی را ساخت و می تواند برای ما الگو باشد، دستگاه فکری منظم ایشان بود که او را تا آخر دوره زندگانی هدایت کرد و آنچنان شد که عاقبت به خیر از دنیا رفت.

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: سیره منظم، منطقی و اهل مراقبه بودن حجت الاسلام عیدی می تواند یک چراغ راهی برای همه ما باشد.

حجت الاسلام عیدی علم معرفتی و خداشناسی داشت

وی افزود: حجت الاسلام عیدی جزء کسانی بود که با اینکه یک مقام بالا بود خودش را فدا کرد و همراه با آیت الله کمالوند حوزه کمالیه را تأسیس کرد و تا وقتی که طلبه ای در این حوزه و حوزه های دیگر این شهر و استان بیاید و برود ایشان در ثواب آن شریک است.

حجت الاسلام نیازی اضافه کرد: بسیاری از اندیشمندان و بزرگان کشور و حتی خارج از کشور از شاگردان این روحانی و اندیشمند بزرگ هستند.

وی اشاره داشت: برخی انسانها مانند کسانی که تمام هم و غمشان سیر کردن شکمشان است همین الان هم مرده اند و در واقع یک مرده متحرک هستند اما برخی دیگر مانند حجت الاسلام عیدی زنده هستند و حیات و زندگی آنها تازه از وقتی شروع می شود که از دنیا رفته و از تعلقات آزاد می شوند.

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: این افراد کسانی هستند که اندیشه، اعمال و نیات آنها به سوی پروردگار است و با عمل صالح و ایمان زندگی می کنند.

حجت الاسلام نیازی تصریح کرد: حجت الاسلام عیدی، علم کتابی نیست، بلکه علم معرفتی و خداشناسی است.

بدترین موجودات کسانی هستند که اهل تعقل نیستند

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: علمی که در درون انسانهاست هم جنبه شهوانی و حیوانی دارد که درد است و هم جنبه معرفتی و خداشناسی که درمان است و علمی اصلی است که در کتابها نیست.

وی بیان داشت: اگر بخواهیم معرفت پیدا کنیم باید با علم شهودی در محضر حق تعالی قرار گیریم و ارزش وجودی ما این است که معرفت حقیقت وجود خداوند را درک کنیم که اگر درک نکنیم از او غافل هستیم.

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: غفلت، مرز بین انسان و حیوان است و بدترین موجودات کسانی هستند که اهل تعقل نیستند.

حجت الاسلام نیازی خاطرنشان کرد: باید از محضر انسانهای بزرگ استفاده کرد و برای طول عمر آنها دعا کرد.

وی اضافه کرد: شب دفن این عالم بزرگ شب دفن حضرت زهرای مرضیه بود و امیدواریم تحت عنایات حضرت فاطمه و امیرالمومنین و اهل بیت نتیجه اعمال و خدماتش را بگیرد و همه ما هم عاقبت به خیر شویم.