برگزاری همایش بزرگداشت کانون های فرهنگی هنری مساجد در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، هادی فیض منش ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مسجد از مهم‌ترین پایگاه‌های فرهنگی و مذهبی مسلمانان است و در قرآن و عترت آثار و برکات فراوانی را برای آن بر شمرده‌اند، گفت: افزود: در تقویم سراسری کشور ۱۸ اسفند به عنوان سالروز تأسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: به مناسبت سالروز تأسیس کانون های مساجد ویژه برنامه ای در روز چهارشنبه ۲۵ اسفندماه در سالن مجتمع بوعلی سینا با حضور ۱۰۰ نفر از مدیران فرهنگی مساجد برگزار می شود.

فیض منش عنوان کرد: در این همایش از فعالان کانون های مساجد و ائمه جماعات تقدیر و تجلیل به عمل می آید.

مدیر دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان همدان اظهار داشت: کانون های فرهنگی و هنری مساجد خاستگاه تربیت هنرمندان متعهد دینی در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری است.

وی افزود: طبق برنامه پنجم توسعه باید ۲۵ درصد مساجد دارای کانون های فرهنگی و هنری باشند که در برنامه ششم توسعه تمامی مساجد استان همدان تحت پوشش کانون های مساجد قرار می گیرند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۵۷۰ کانون مساجد در استان همدان تأسیس شده که ۹۸ درصد آنها در حال فعالیت هستند.

مدیر دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان همدان از وجود ۲۸۳ کتابخانه در مساجد استان همدان خبرداد و گفت: در سال جاری ۱۲۰ قفسه کتاب، ۳۰ عدد میز مطالعه و ۱۲۰ صندلی به ۳۰ کتابخانه با اعتباری افزون بر ۳۰۰ میلیون ریال اهدا شده است.

فیض منش اظهار داشت: همچنین ۲۴ کانون تخصصی در رشته های مختلف از جمله همایش، مهدویت، کتابخانه ای، سمعی و بصری، آی تی، قرآن و نماز در استان در حال فعالیت هستند.

وی افزود: ۸ مرکز خانه دیجیتال در سطح کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان فعالیت می کنند.