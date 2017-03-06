کشف ۱ میلیون عددماده محترقه در ثلاث باباجانی/رشد ۶۷۵ درصدی کشفیات

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر امان اللهی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران از کشف یک میلیون و ۱۵۰ هزار عدد ماده محترقه در شهرستان ثلاث باباجانی خبر داد.

وی تصریح کرد: مأموران پاسگاه انتظامی خانه شور شهرستان ثلاث باباجانی با اقدامات اطلاعاتی موفق شدند یک محموله بزرگ مواد محترقه را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت:عوامل انتظامی با گسترش دامنه تحقیقات، محور تردد خودروی حامل مواد آتش زا را شناسایی و مجوز قضائی جهت توقیف آن را کسب کردند.

وی افزود: پلیس پس از چند ساعت کنترل نامحسوس، با مشاهده خودروی سایپا با استفاده از علائم بازدارنده و هشدار دهنده نسبت به توقف آن اقدام کرد.

امان الهی خاطرنشان کرد: در بازرسی از خودرو یک میلیون و ۱۵۰ هزار عدد مواد محترقه کشف شد که طبق اظهارات متهم، از مرزهای غربی کشور جهت توزیع در استان کرمانشاه بارگیری شده بود.

وی افزود: متهم پیش از این سابقه کیفری نداشته و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تاکید و خاطرنشان کرد: پلیس با شادی مردم در شب چهارشنبه سوری مخالف نیست اما طبق ضوابط قانونی با هنجارشکنان برخورد قاطع خواهیم کرد.

وی افزود: برگزاری این آیین سنتی به صورت محله محور مورد تأکید پلیس است.

امان الهی کشفیات مواد محترقه در سال ۹۵ را نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای رشد ۶۵۷ درصدی دانست و بر آموزش ویژه از سوی نهادهای تربیتی چون مدرسه برای کاهش آسیب های ناشی از آتش بازی پایان سال تاکید کرد.

وی تاکید کرد: اگر والدین عواقب استفاده از موادمحترقه را به فرزندان خود گوشزد کنند، حوادث ناشی از برگزاری این مراسمات به حداقل خواهد رسید.