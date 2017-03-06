استاد واحد علوم تحقیقات جزء یک درصد دانشمندان برتر جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات، تامسون رویترز یکی از معتبرترین مراجع علمی برای ارزیابی محققان و مجلات تحقیقاتی بین المللی است که هرساله لیستی از برترین دانشمندان جهان را پس از ارزیابی های علمی و تحقیقاتی منتشر می کند.

توفیق الهویرنلو مدیر گروه ریاضی کاربردی واحد علوم تحقیقات به دلیل بیشترین ارجاعیات به بیشترین تعداد مقالات و همچنین فاکتورهای اختصاصی مربوط به مجلات علمی از سوی سایت تامسون رویترز به عنوان یک درصد دانشمندان برتر جهان معرفی شد.

وی دارای بیش از ۱۸۰ مقاله چاپ شده در مجلات بین المللی، همچنین مولف ۹ کتاب برای مقاطع ارشد و دکتری است.

همچنین وی از سال ۲۰۱۲ در زمینه معادلات دیفرانسیل فازی از نظر پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس دارای رتبه اول جهان است.

این استاد دانشگاه در حال حاضر سردبیر سه مجله بین المللی معتبر بوده و عضو هیات تحریره بیش از ۱۰ مجله بین المللی آی اس آی است.