شرایط مرخصی نوروزی محکومین به حبس ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ۱۵ روز مرخصی داده می شود.

در این بخشنامه آمده است:

محکومین به حبس ابد به شرط تحما حداقل ۵ سال حبس

محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس

محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس

محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس

شرایط مرخصی زندانیان محکوم به جزای نقدی

محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از ۱۲۰ میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس

محکومین به جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها بیش از ۷۰ میلیون ریال تا ۱۲۰ میلیون ریال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس

تبصره

محکومین به جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها تا ۷۰ میلیون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطا می شود.

محکومین جرائم غیر عمدی و محکومین مالی:

زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرایم غیر عمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت های مالی،صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود.

تبصره

در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکی های متعدد می باشند،چنانچه در زمان بهره مندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند، تمدید مجدد مرخصی به منظور اخذ رضایت از سایر شکات بلامانع است.

مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین ذیل نخواهند بود:

محکومین جرائم سرقت های مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربائی، جرائم بانوی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشا، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان گردان ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخوداری از مرخصی را ندارند.

تبصره یک: سایر محکومان جرائم سرقت، بعد از تعطیلات نوروز از مرخصی موضوع این بخشنامه بهره مند خواهند شد.

تبصره دو: در مورد محکومین مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد،ترتیبی اتخاذ گردد هر ۴۸ ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.

تبصره سه: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردان ها عبارت است از:

۱- بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور

۲- بیش از ۳۰ گرم هروئین و روان گردان ها و ملحقات آنها موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور.

به گزارش مهر، مرخصی ۱۵ روزه قابل تمدید خواهد بود و دادستان های کشور ملزم به اجرای این بخشنامه هستند.