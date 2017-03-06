آزمایشگاه مرجع دامپزشکی در گرگان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان و اداره کل دامپزشکی استان گلستان با هدف راه‌اندازی آزمایشگاه مرجع دامپزشکی عصر دوشنبه در گرگان منعقد شد.

رئیس دانشگاه آزاد گلستان در این برنامه هدف از این تفاهم‌نامه را بهره‌برداری ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به منظور راه‌اندازی آزمایشگاه مرجع دامپزشکی دانست و اظهار کرد: ظرفیت‌های مناسب دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان در بخش نیروی انسانی متخصص، آزمایشگاه‌های مجهز و کتابخانه‌های غنی از کتب معتبر داخلی و خارجی در کنار دانشجویان علاقه‌مند به فعالیت‌های علمی بوده و پشتوانه عظیمی برای توسعه استان است.

آرین ساطعی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی گلستان با فعالیت ۱۲ واحد و مرکز دانشگاهی، آمادگی دارد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در دانشگاه و همکاری سایر دستگاه‌ها و سازمانی اجرایی در استان توسعه استان را از منظر دانشگاهی مورد توجه ویژه قرار دهد.

دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان از تلاش برای اخذ مجوز آزمایشگاه مرجع دامپزشکی و راه‌اندازی آن در سال ۹۶ خبرداد داد و تاکید کرد: این اقدام دانشگاه در راستای اهداف سامانه آزمایشگاه‌های همکاری آزاد (طرح ساها) و تقویت زیرساخت‌های ساها در واحد گرگان است.

در این جلسه محمود وفایی، مدیرکل دامپزشکی گلستان هم با توجه به نیاز استان به دانش‌آموختگان رشته‌های وابسته به دامپزشکی و ظرفیت مناسب دانشگاه آزاد گرگان، گسترش این رشته‌ها را تا مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تاکید کرد و گفت: مشکل اساسی ارتباط صنعت با دانشگاه در استان می‌تواند با بسترهای فراهم شده در چنین تفاهم‌نامه‌هایی برطرف شود.