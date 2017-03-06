آغاز مذاکرات سکوسازی ایران و توتال فرانسه در پارس جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بویری امروز در نشستی خبری با بیان اینکه در حال حاضر طرح توسعه فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی آماده افتتاح رسمی است، گفت: در شرایط فعلی ۴۴ حلقه چاه دریایی حفاری شده و تولید گاز از این چاه ها آغاز شده و ضمن اینکه تاکنون ۴ سکوی دریایی هر یک با ظرفیت تولید ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در مدار بهره برداری قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران با اشاره به بهره برداری از دو خط لوله دریایی ۳۲ اینچی هر یک به طول ۱۱۰ کیلومتر اظهار داشت: هم اکنون امکان تولید روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز شیرین در پالایشگاه های طرح توسعه فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی فراهم شده ضمن اینکه واحدهای استحصال میعانات گازی، گوگرد، اتان و گاز مایع هم راه اندازی شده اند.

این مقام مسئول با بیان اینکه از دی ماه سال گذشته اولین ردیف شیرین سازی گاز پالایشگاه طرح توسعه فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی در مدار بهره برداری قرار گرفته است، تصریح کرد: تاکنون حدود ۱۵.۵ میلیارد متر مکعب گاز و بیش از ۱۵ میلیون بشکه میعانات گازی در فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی تولید و عرضه شده است.

وی همچنین از صادرات ۱۰ میلیون بشکه میعانات گازی طرح توسعه فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی خبر داد و افزود: عمده محموله های میعانات گازی به کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا همچون چین، ژاپن و کره جنوبی صادر شده است.

بویری همچنین با اشاره به تولید ۴۰۰ هزار تن اتان و تحویل این خوراک گازی به صنایع پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه یادآور شد: تاکنون حدود ۸.۱ میلیارد دلار در طرح توسعه فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی سرمایه گذاری شده که سهم سازمان ایدرو از این سرمایه گذاری حدود ۲.۲ میلیارد دلار بوده است.

مدیرعامل شرکت طرح های صنعتی ایران همچنین ارزش محصولات تولیدی طرح توسعه فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی حدود ۲.۵ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: یکی از دلایل طولانی شدن دوره ساخت فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی تحمیل شرایط تحریم و فعالیت شرکت های ایرانی برای نخستین بار به منظور اجرای یک مگاپروژه در سطح صنعت نفت کشور بوده است.

وی همچنین با اشاره به پیشرفت ۶۵ درصدی توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی ادامه داد: بر اساس برنامه زمان بندی این فاز هم تا دو سال آینده به طور کامل در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسش مهر در مورد مذاکرات انجام گرفته با شرکت توتال فرانسه به منظور ساخت سکوهای تقویت فشار فاز ۱۱ پارس جنوبی در یارد سکوسازی بندرعباس توضیح داد: کارشناسان توتال فرانسه تاکنون از محل یارد سکوسازی بندرعباس بازدید کرده و ارزیابی های فنی مورد نظر خود را انجام داده اند.

بویری با بیان اینکه هم اکنون انجام اصلاحات فنی به منظور آماده سازی یارد سکوسازی بندرعباس برای ساخت سکوهای عظیم و با تناژ بالای تقویت فشار گاز فاز ۱۱ پارس جنوبی در حال انجام است خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود در صورت انجام اصلاحات فنی امکان ساخت این سکوهای عظیم در یارد سکوسازی بندرعباس فراهم شود.