یک مادر، یک بالگرد، دو زایمان/ ۲ ولادتی که بر فراز آسمان انجام شد

خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمدحسین عابدی: وقتی خلبان بالگرد اورژانس هوایی شاهرود در حال فرود در حاشیه روستای طرود از توابع بخش مرکزی این شهرستان بود، شاید هیچگاه تصورش را نمیکرد که قرار است نام این پرواز روزی در خبرگزاری مهر، بهعنوان نادرترین اتفاق اورژانس هوایی سال۹۵، نقش ببندد.
واقعهای تکرار نشدنی در سطح ایران حتی منطقه که آنقدر عجیب است که باید برای تائید صحت آن به شبکه بهداشت و درمان شاهرود مراجعه کرد تا موضوع را از زبان مسئولان شنید ما حکایت این پرواز زمستانی چیست؟
وقتی اورژانس اتاق عمل میشود
اواسط پائیز ۹۴ بود که تماسی تلفنی از سوی اهالی روستای طرود در ۱۲۰کیلومتری جنوب شاهرود، مبنی بر اعزام نیروهای امدادی برای کمک به بانوی ۲۳سالهای که ساعتهای پایانی بارداری خود را میگذراند، ملخهای بالگرد امدادی بیمارستان امام حسین(ع) حرکت میکند پروازی ۲۳دقیقهای که مانند تمام پروازهای امدادی دیگر یک آغاز و یک پایان داشت اما زمانی که بالگرد پس از استقرار این بانوی طرودی به هوا برخاست شاید کمتر کسی فکرش را میکرد که ماحصل این اوج و فرودها، ولادت نوزادی پسر در داخل بالگرد باشد.
خانم ربیعی در حالی ولادت نخستین فرزند خود را به چشم دید که هنوز دو کیلومتری به بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود مانده بود، فرزند پسری که آنقدر باعجله چشم گشود که حتی مجال رسیدن به بیمارستان را به مادرش نداد اما داستان همینجا تمام نمیشود ۱۴ماه بعد بار دیگر تماسی از سوی خانواده ربیعی با اورژانس شاهرود مجدداً حوادث سال۹۴ را تکرار میکند اما این بار نوزاد در فاصله ۱۲ کیلومتری شاهرود بر اوج آسمان و هم سطح ابرها چشم به دنیایی گشود که شاید این واقعه را تاکنون تجربه نکرده باشد.
حال مادر و نوزادان خوب است
مسئول شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این واقعه، گفت: شاید بتوان این رویداد را در کتاب گینس ثبت کرد چراکه زایمان در هوا بهنوبه خود امری نادر است، حالآنکه دو بار این امر برای یک نفر رخ دهد که این اتفاق بسیار عجیب است.
محمد محمدی بیان داشت: در عمر چندین ساله مجموعه بهداشت و درمان شهرستان شاهرود هیچگاه چنین اتفاقی حتی در آمبولانس زمینی نیز رخ نداده که این مادر ۲۳ ساله طرودی بهیکباره تمام رکوردها را شکست و تمام اولینها را به نام خود ثبت کرد.
وی افزود: حال هر دو فرزند و مادرشان هم در عملیات پائیز ۹۴ و هم در عملیات سال۹۵ عادی و خوب است.
زایمان در هوا محتملتر است
متخصص زنان و زایمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زایمان در ارتفاع به دلیل فشار کم هوا محتمل است چراکه فشار باعث انقباض عضلانی میشود.
حمیدرضا حسنی بیان داشت: همانطور که علم نیز اثبات میکند فشار بر سطح اثرگذار است به زبان سادهتر اگر یک قوطی نوشابه را سه هزار متر به بالا و یا سه هزار متر به اعماق زمین ببریم قطعاً مچاله خواهد شد چراکه فشار بر سطح متغیر است لذا این امر میتواند اثرگذار باشد اما اثر قطعی این وضع حمل در آسمان، فرارسیدن موعد زایمان بوده است.
وی افزود: زایمان در مکانهایی غیر از اتاق عمل خطرات خاص خود را دارد اما در مواقع اورژانسی که هیچ کاری از دست کسی برنمیآید میبایست با حداقل امکانات، به فکر نجات جان مادر و فرزند بود لذا باید گفت هیچ متخصصی دلش نمیخواهد که بیمارش درجایی بهجز اتاق عمل استریل زایمان کند اما بعضاً این موارد رخ میدهد.
اگر اورژانس هوایی نبود چه میشد؟
هرچند این بانوی طرودی و همسرش حاضر به مصاحبه با خبرنگار مهر نشدند اما یکی از بستگان این بانوی طرودی درباره این رویداد، گفت: برای اولین بار که این اتفاق برای ما رخ داد بسیار ترسیدیم ما ابتدا نمیدانستیم که مادر در اورژانس هوایی وضع حمل کرده و پسازآن که از این ماجرا باخبر شدیم ابتدا کمی ترسیدیم ولی سپس بلافاصله برای تشکر از این عوامل اورژانسی به بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود مراجعه کردیم.
علی ربیعی بیان داشت: بار دوم که این حادثه رخ داد هیچکس آن را باور نمیکرد اصلاً به فکرمان نیز خطور نمیکرد این حادثه رخ دهد فقط خوشحال بودیم که برایشان اتفاقی نیفتاده است.
وی افزود: طرود به دلیل فاصله ۱۲۰ کیلومتری، خرابی جاده و نبود درمانگاه در زمره مناطق بسیار محروم استان سمنان محسوب میشود که اگر این امدادرسانی هوایی نیز نباشد معلوم نیست با چه مشکلاتی روبرو میشویم هرچند در هفته گذشته مرکز جامع خدمات سلامت افتتاح شد اما بازهم وجود یک پایگاه اورژانس در این روستای واجب است.
ولادت در بالگرد پدیدهای غریب نیست
۱۱اردیبهشت۹۵، تماس تلفنی فردی با اورژانس مشهد انتقال فوری بانوی باردار از کلات نادری به بیمارستان امدادی را خواستار میشود که به علت در دسترس نبودن بالگرد امدادی، یکی از بالگردهای هوانیروز از لشگر ۷۷ خراسان به منطقه اعزام میشود اما درراه بازگشت به دنیا آمدن فرزند پسر بر تیتر اخبار خراسان و کشور مینشیند فرزندی که به برکت این واقعه، رضا نامیده میشود.
۱۲مرداد ۹۴، این بار در اصفهان مادری باردار، فرزندان سهقلوی خود را بر بال آسمان و در بالگرد امدادی اورژانس ای او سی، در شهر ورزنه اصفهان به دنیا میآورد که در نوع خود پدیدهای نایاب را رقم میزند پروازی که ۵۵دقیقه به طول میانجامد و هر سه نوزاد در سلامت کامل به دنیا میآیند.
۱۰ اسفند۹۴ شاهیندژ؛ مادری ۲۳ ساله به دلیلی نامعلوم در هشتمین ماه بارداری خود، از درد فروان تقاضای بالگرد امدادی میکند که این پرواز نیز به سرنوشت دو پرواز دیگر در مشهد و اصفهان دچار میشود و درنهایت زایمانی دیگر بر فراز ابرها رخ میدهد.
ولادتهای عجیبوغریب
در دنیا نیز ولادتهای عجیبوغریب بسیارند، از زایمان در مترو تا رینگ بوکس و از سوارکاری بر اسب تا خط پایان دوی ماراتون همه و همه شگفتیهایی را خلق کردهاند که شاید در باور بسیاری از ما نگنجد.
مادر نیویورکی در سال۲۰۰۶ و درزمانی که هفتماهه باردار بود نتوانست حضور در مارتن نیویورک را فراموش کند و با همان وضعیت شش ساعت و ۲۵دقیقه و ۱۵ ثانیه دوید تا درنهایت و در فاصله دو هزار و ۴۰۰متری خط پایان وضع حمل کرد همچنین سیستم حملونقل تراموا و قطار شهری لندن در ۲۵۰سال اخیر دو بار شاهد ولادت نوزادانی در مترو بوده که آخرین آنها به سال ۱۹۹۲ بازمیگردد و درنهایت بانویی ونزوئلایی درحالیکه براثر سیل در حال امدادرسانی بود در سال۲۰۰۷وضع حمل کرد این درحالیکه است که هیچکدام از این موارد برای یک نفر دو بار رخ نداده است.
درنهایت باید گفت حال این مادر و دو فرزندش خوب است پسری یکساله و دختری نوزاد ماحصل این رویداد منحصربهفرد بود که برای یک بانوی طرودی رخ داد تا شاید برای همیشه نامش در لابهلای اخبار کوچک و بزرگ خبرگزاری مهر باقی بماند.
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