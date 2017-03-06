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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۳۶

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر البرز:

کشف ۴۵ کیلو هروئین در کرج/پنج نفر دستگیر شدند

کشف ۴۵ کیلو هروئین در کرج/پنج نفر دستگیر شدند

کرج - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز از کشف ۴۵ کیلوگرم هروئین در کرج و دستگیری پنج نفر در این رابطه خبر داد.

سرهنگ مهدی فضل علی شاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی گزارش‌هایی مبنی بر تهیه و توزیع هروئین در کرج بررسی موضوع در دستور کار مأموران مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: مأموران نیروی انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی مخفیگاه متهم را در منطقه مهرشهر کرج شناسایی کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز تأکید کرد: نیروهای پلیس با هماهنگی مقام قضایی به محل اعزام و موفق به دستگیری پنج نفر شدند.

سرهنگ خزعلی شاه با اشاره به اینکه افراد دستگیرشده در امر تهیه و توزیع مواد مخدر فعالیت داشتند، گفت: در مخفیگاه متهمان ۴۵ کیلو هروئین کشف و دو دستگاه خودرو پراید و پژو نیز توقیف شد.

کد مطلب 3924949

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