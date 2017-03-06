افسانه پارالمپیکی اردن به ورزش قهرمانی پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، اردن کشور پیشتازی در عرصه ورزش قهرمانی نیست. به همین منظور حضور یک تک قهرمان از وی چهره ای اسطوره ای می سازد. «ماها برقوتی» یکی از همین قهرمانان است.

برقوتی کسی است که تنها مدال طلای تاریخ پارالمپیک کشور اردن را به دست آورده است. این ورزشکار زن نخستین بار در بازیهای پارالمپیک ۲۰۰۰ سیدنی در این رقابتها حاضر شد و تاکنون در پنج دوره این بازی ها شرکت کرده است.



برقوتی در رشته تنیس روی میز با ویلچر موفق شد به اولین و آخرین مدال طلای کشور اردن در پارالمپیک دست پیدا کند. این اتفاق در سیدنی ۲۰۰۰ روی داد.



برقوتی در این خصوص به «جردن تایمز» گفت: ثابت کردم که با وجود تمام موانع، وجود دارم. دیدگاه مردم به خودم را عوض کردم. آنها دیگر ترحم آمیز به من نگاه نمی کردند بلکه به چشم یک قهرمان به من می نگریستند.



برقوتی دوران ورزشی خود را در سال ۱۹۸۵ در رشته دو و میدانی آغاز کرد و در ماده ۲۰۰ متر رکورد زد. وی در سال ۱۹۹۶ تغییر رشته داد و چهار سال بعد به اولین مدال طلای تاریخ اردن دست یافت.



وی در این باره گفت: وقتی در ۱۱ سالگی ورزش را آغاز کردم هرگز تصور نمی کردم بتوانم به چنین موفقیتی دست پیدا کنم. سرود ملی اردن نواخته شد و من توانستم بر روی پاهای خودم بایستم.



برقوتی بارها در رقابتهای آسیایی و جهانی حضور داشته و افتخارآفرینی کرده است و یک بار هم در سال ۲۰۰۲ به عنوان ورزشکار سال عرب برگزیده شد.



این ورزشکار افسانه ای اردنی در ۲۰ آوریل به طور رسمی در مراسمی که با حضور سران دولتی اردن برگزار می شود خداحافظی خود را اعلام می کند.