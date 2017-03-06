به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی نظرپور ظهر امروز در آیین نوزدهمین جشنواره خیران مدرسه ساز استان بوشهر اظهار داشت: تاریخ آموزشی و علمی استان بوشهر نشان از برداشتن گام های بزرگی در این زمینه دارد و مدرسه سعادت سرآمد این فعالیت ها است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مشارکت خیرین در مدرسه سازی در دولت تدبیر و امید از رشد ۱۵ درصدی برخوردار بوده است، افزود: پیش از دولت تدبیر و امید مشارکت خیرین در ساخت مدرسه ۲۰ درصد بوده است و اکنون پس از گذشته سه سال از فعالیت دولت تدبیر و امید این میزان به ۳۵ درصد ارتقاء پیدا کرده است.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با عنوان اینکه اکنون ۹۶ هزار کلاس در نیازمند بهسازی و مقاوم سازی است، عنوان کرد: اگر مدارس دارای محیط مناسب و آرامش بخش باشد دانش آموزان با انرژی و نشاط بیشتری تحصیل خواهند کرد.

نظرپور با بیان اینکه در ۱۲ سال گذشته ۴۰ درصد از هزینه ساخت و ساز مدارس توسط خیرین تامین شده است، خاطرنشان کرد: از سال ۸۴ تاکنون از ۶۸ هزار میلیارد ریال تعهد خیران مدرسه ساز ۲۷هزار و ۲۱۰میلیارد ریال محقق شده است.

وی در خصوص اعتبارات سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در سال آینده اظهار کرد: در سال ۹۵ میزان اعتبارات ملی این سازمان هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که انتظار می رود در سال آینده این میزان به هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

در پایان این مراسم از ۴۷ خیرمدرسه ساز استان بوشهر با حضور مسئولین استانی و کشوری تجلیل شد.