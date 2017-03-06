دستگیری ۲ سارق و کشف ۱۱ فقره سرقت در قزوین

سرهنگ محمدقاسم طرهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم برق در سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۱۷ غیاث آباد، موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران تجسس کلانتری ۱۷ غیاث آباد پس از تحقیقات پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری سارق شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: پس از انتقال متهم به دایره تجسس کلانتری در بازجویی فنی و تخصصی به هفت فقره سرقت سیم برق اعتراف کرد.

سرهنگ طرهانی افزود: همچنین در اقدامی دیگر ماموران کلانتری ۱۳ باهنر نیز یک سارق را دستگیر که سارق در بازجویی تخصصی ماموران به چهار فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کرد.

این مقام انتظامی عنوان کرد: سارقان پس از دستگیری و ضمن تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

وی از شهروندان خواست توصیه های پلیس را در حفظ و نگهداری اموال خود جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را سریعا با شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت های پلیسی اطلاع دهند.