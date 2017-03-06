به گزارش خبرنگار مهر، مسعود طاهریان بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی جهاد کشاورزی سمنان، ضمن بیان اینکه کمیته نظارت بر تنظیم بازار به صورت دائم بر بازار نظارت می کند، ابراز داشت: شرکت های پشتیبانی امور دام استان سمنان تا بیستم اسفند ۱۵۰ تن گوشت قرمز برای شب عید را ذخیره سازی می کند.

وی افزود: با توجه به شیوع آنفولزا در استان های شمالی و افزایش قیمت جوجه در ماه های گذشته با روند افزایشی در توزیع مرغ منجمد در استان سمنان مواجه بودیم که این امر با تزریق مرغ و جوجه جدید تسهیل و قیمت ها کاهش یافت و درحال حاضر مرغ مصرفی منجمد در استان ذخیره سازی شده است.

مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه در ستاد تنظیم بازار طی ایام نوروز تدابیر ویژه ای پیش بینی شده است، ابراز داشت: دستگاه های نظارتی طی ایام نوروز موظف به پایش قیمت ها هستند لذا می توان گفت بازرسی ها و نظارت ها به نسبت سال گذشته افزون تر و با متخلفان در این بین برخورد می شود.

طاهریان تاکید کرد: به منظور ارتقا مشتری مداری در سال جاری دستگاه های نظارتی در درج اتیکت قیمت بر روی کالا اهتمام ویژه دارند لذا خریداران و فروشندگان علاوه بر کیفیت محصول باید به درج قیمت گذاری نیز توجه داشته باشند.