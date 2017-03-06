میزان بیابان زایی در شرق کرمان با طرح ها هم خوانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، امین باقری صبح دوشنبه در جلسه ستاد مقابله با ریزگردها با اشاره به پایین رفتن سطح آب در شرق استان کرمان اظهار کرد: درختان کهور موجود در شهرستان ریگان در حال خشک شدن هستند.

وی با اشاره به اینکه اجازه حفر چاه غیرمجاز ظرف چند سال اخیر در این شهرستان داده نشده است، افزود: به منظور جلوگیری از کاهش سطح آب ۱۷۷ چاه غیرمجاز در ریگان پلمب شدند.

فرماندار ریگان گفت: باید مشخص شود میزان پیشروی بیابان در طول سال چه میزان است و آیا طرح ها می توانند جوابگوی وضعیت موجود باشند.

باقری میزان بارندگی سال زراعی جاری در ریگان را ۱۰ میلی متر عنوان کرد و گفت: این در حالیست که میزان بارندگی در مدت مشابه سال گذشته ۳۲ میلی متر و متوسط بارندگی کمتر از ۵۵ میلی متر ثبت شده است.

فرماندار ریگان متذکر شد: میزان پیش روی بیابان در شرق استان کرمان با طرح های ارائه شده هم خوانی ندارد.