۸۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بهین یاب در استان سمنان پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی ظهر دوشنبه در پنجاه و یکمین نشست کارگروه رفع موانع تولید سال جاری سمنان در فرمانداری این شهرستان با بیان اینکه دو هزار و ۵۴۹واحد تولیدی استان سمنان در سامانه بهین یاب ثبت نام کردند که کار رسیدگی به یک هزار و ۸۰۰ پرونده به اتمام رسیده است، ابراز داشت: این واحد ها قرار است ۸۵۲میلیارد و ۱۰۵میلیون و ۵۰۰هزار تومان تسهیلات را در حالی دریافت کنند که ۶۲۵میلیارد و ۵۰۰تومان از این میزان متعلق به ۴۶۸واحد صنعتی و ۲۲۷میلیارد و ۱۰۹میلیون تومان آن متعلق به ۳۳۵واحد کشاورزی و دامداری خواهد بود.

وی افزود: این تسهیلات برای رفع موانع تولید به کار می روند که مهمترین آنها در استان سمنان، تامین اجتماعی، مالیات، کسری بدهی، بدهکاری بانکی، بدهکاری حقوق پرسنل، قبوض گاز، آب، برق و ... است.

دبیر کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان با بیان اینکه تسهیلات بهین یاب در دو بخش صنعت، معدن و کشاورزی، دامداری به واحدهایی پرداخت می شود که تا شهریور ۹۵در سامانه ثبت نام کرده و دارای شرایط آن هستند، تعلق می گیرد، ابراز داشت: قریب به ۲۵ درصد واحدهای ثبت نامی تا کنون تسهیلات خود را دریافت کرده اند.

اسودی با بیان اینکه تسهیلات بهین یاب تا کنون به ۷۱۷ واحد تولیدی در دو هزار و ۴۵۹واحد ثبت نام شده در بهین یاب پرداخت شده است، ابراز داشت: از این تعداد ۱۷۱واحد صنعتی موفق به دریافت ۲۸۵میلیارد و ۱۱۰میلیون تومان و ۵۴۶واحد کشاورزی موفق به دریافت ۹۶میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان تسهیلات شده اند و مابقی این تسهیلات در حال پرداخت به متقاضیان است.

وی افزود: بانک های عامل در برخی موارد حتی بیش از تعهد خود نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام کرده اند که امیدواریم در آینده شاهد همکاری بیشتر بانک های خصوصی باشیم.