ممنوعیت ورود پرنده زنده و کود مرغی به استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رشیدی پیش از ظهر امروز در کمیسیون برنامه ریزی و هماهنگی، نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان اظهار داشت: خوشبختانه دامی که در سطح کشتارگاه های استان کرمان کشتار می شود هویت دار و شناسایی شده است.

وی افزود: در سطح شمال استان کرمان ۹۰ درصد دام آن هویت دار شده است، اما در جنوب به ویژه رودبار هنوز این اقدام به صورت کامل انجام نشده است.

رشیدی بیان کرد: در سال جاری ۱۰ هزار نمونه شتر در سطح استان کرمان از لحاظ سلامت و بیماری مرس مورد آزمایش قرار گرفته است و اگر جواب نمونه ها منفی باشد اجازه کشتار دریافت می شود.

وی با اشاره به تدوین سند غذایی استان کرمان افزود: کارهای بزرگی در این زمینه در سطح استان انجام شده و در زمینه بهبود وضعیت کشتارگاه های دام استان گام اساسی برداشته شده است.

مدیرکل دامپزشکی گفت: کشتارگاه منطقه ای بم راه اندازی شد و چهار شهرستان شرقی را تحت پوشش خود دارد؛ در بم و کرمان گوشت بعد از کشتار به پیش سردکن منتقل می شود و این از امتیازات ویژه استان کرمان است.

رشیدی عنوان کرد: به رغم اینکه از آبان ماه کشور درگیر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان است اما خوشبختانه تا اواخر ماه گذشته یک کانون را در سطح شهرستان جیرفت و یک کانون در سطح شهر کرمان داشته ایم که به موقع به این مسئله واکنش نشان داده شد.

وی گفت: در سطح شهرستان جیرفت بعد از اعلام یک مورد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نزدیک به پنج هزار قطعه مرغ در شعاع کانون بیماری شناسایی، معدوم سازی و منطقه پاک سازی شد.

رشیدی ادامه داد: در سطح شهر کرمان یک کانون در خیابان میرزا رضای کرمانی داشتیم که بلافاصله اقدامات لازم ظرف یک روز با همکاری همه ارگان های مرتبط انجام و کانون بیماری پاکسازی شد.

وی ادامه داد: به صورت مرتب از پرنده فروشی ها در این خیابان نمونه برداری انجام می شود و در سطح استان عملیات مراقب و پیشگیری از آنفلوانزا انجام می شود.

مدیرکل دامپزشکی شمال استان کرمان بیان کرد: یک میلیون و ۵۰۰ قطعه مرغ بومی در سطح شهرستان های استان کرمان پرورش داده می شود.

وی با اشاره به اینکه در سطح استان کرمان زنجیره کامل طیور داریم که نیاز استان را تامین می کند و از شرایط بهداشتی خوبی برخوردار است، گفت: همه دغدغه ما این بود که واحدهای پرورشی و صنعتی درگیر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نشوند که خوشبخانه این اتفاق رخ نداده است.

رشید عنوان کرد: با همکاری نیروی انتظامی از ورود پرنده زنده و کود مرغی از ورودی های کرمان به داخل استان جلوگیری می شود و کشتارگاه های استان اجازه ندارند پرنده زنده از جای دیگر وارد کنند.

وی تصریح کرد: با حمایت مجموعه مدیریت استان کرمان وضعیت استان کرمان بسیار خوب و همه چیز در حال کنترل است.