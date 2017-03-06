آزمون ورود به رشته پزشکی متحول شود/ ضرورت برآورد نیروی انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، معاونین آموزشی ادوار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشستی ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده در راستای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، به بیان نقطه نظراتی درجهت ارتقای کیفی آموزش علوم پزشکی در کشور پرداختند.

دکتر فریدون نوحی معاون آموزشی سابق وزارت بهداشت و رئیس مرکز قلب شهید رجایی گفت: اقدامات ارزشمندی در زمینه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی انجام شده، یکی از این اقدامات راه اندازی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی که اقدام خوبی بوده است و لازم است اقداماتی برای آشنایی بیشتر افراد با این مرکز صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه برای برآورد نیروی انسانی مورد نیاز مناطق کشور ضروری است، گفت: باید انباشت نیرویی که در شهر تهران ایجاد شده را ساماندهی کنیم. اعتباربخشی بحث بسیار مهمی در ارتقای آموزش علوم پزشکی است که خوشبختانه در بسته های تحول و نوآوری مدنظر قرار گرفته است.

نوحی به تصویب و اجرای سند آمایش سرزمینی در آموزش عالی سلامت اشاره کرد و گفت: اجرای این سند بسیار خوب مدیریت شد و اقدامات ارزشمندی در این زمینه صورت گرفته است.

دکتر امیرحسین ضیائی معاون آموزشی سابق وزارت بهداشت و رئیس سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به اهمیت رشته های بین رشته ای بر لزوم برنامه ریزی برای توسعه این رشته ها تاکید کرد و گفت: اجرا و نهادینه کردن آمایش سرزمینی بسیار مهمتر از تدوین آن بود که با تلاش های دکتر لاریجانی و معاونت آموزشی این مفهوم به خوبی جا افتاد.

وی افزود: این تصور برای دانشگاهها ایجاد شد که مصوبه آمایش سرزمین به توسعه دانشگاهها کمک خواهد کرد. این مدل اجرا می تواند الگویی برای سایر حوزه ها باشد چرا که این الگو باعث می شود از توسعه های بی رویه جلوگیری شود و در عین حال نیازهای مناطق مختلف کشور برآورده شود.

دکتر رضا ملک زاده معاون آموزشی سابق و معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بر لزوم اجرای پایلوت برنامه ها و بهره برداری از ظرفیت مناطق کشور در جهت اجرای این برنامه ها تاکید کرد و گفت: باید برنامه ریزی شود تا در دانشگاهها افرادی علاقمند به آموزش و پژوهش تربیت شوند که پیگیر اجرای این برنامه ها در دانشگاه باشند.

وی تاکید کرد: آموزش نباید نسبت به سایر حوزه ها کمتر مورد توجه قرار گیرد و برنامه ای داشته باشیم که دانشگاههای برتر با همکاری یکدیگر کشور را در حوزه های مختلف به سمت مرجعیت علمی سوق دهند.

دکتر عبدالله کریمی معاون آموزشی سابق وزارت بهداشت و رئیس مرکز عفونی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با بیان اینکه برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در مسیری علمی و مبتنی بر شواهد تدوین شده گفت: مستندات خوبی طی این دو سال در حوزه اموزش علوم پزشکی تدوین شده که می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

وی اظهار داشت: اعتباربخشی یکی از برنامه هایی بود که مدت ها درصدد اجرای آن بودیم و خوشبختانه با مدیریت معاون آموزشی وقت اجرایی شد.

کریمی بر لزوم تقویت گروه های آموزشی تاکید کرد و گفت: گروههای آموزشی به عنوان متولیان اصلی آموزش علوم پزشکی در دانشکده ها می توانند نقش بسزایی در توسعه آموزش علوم پزشکی و برنامه ریزی در این زمینه داشته باشند.

دکتر عبدالله بهرامی معاون آموزشی سابق وزارت بهداشت و رئیس بیمارستان امام رضا مشهد نیز با تاکید بر لزوم حمایت از دانشگاهها در جهت اجرای برنامه های آموزش گفت: این گزارش امیدی در دل ما برای توسعه آموزش علوم پزشکی زنده کرد و باید این حرکت در سطح کشور پیگیری شود.

دکتر حسین صادقی شجاع معاون آموزشی سابق وزارت بهداشت بر لزوم تکریم اساتید بازنشسته تاکید کرد و گفت: اخلاق موضوع بسیار مهمی است که باید در آموزش علوم پزشکی مورد توجه قرار گیرد و اساتید در کنار مسائل علمی باید برای آموزش مسائل اخلاقی به دانشجویان اهمیت زیادی قائل باشند.

دکتر محمدعلی محققی معاون آموزشی سابق و مشاور فعلی معاونت آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی گفت: آنچه در این برنامه ها انجام شده پاسخی به یک نیاز تاریخی در آموزش علوم پزشکی کشور بود و با روندی که در حال اجرا است نتایج اثربخشی برای حوزه آموزش به همراه خواهد داشت.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش های بالینی گفت: باید برنامه ریزی شود تا نقش حوزه آموزش در بیمارستان های اموزشی تقویت شود .

محققی برلزوم تحول در آزمون های ورودی رشته های علوم پزشکی و ورود افراد با انگیزه به این رشته ها تاکید کرد و اظهار داشت: گزینش اساتید نیز باید بسیار با دقت صورت گیرد چرا که اساتید نقش مهمی در ارتقای آموزش علوم پزشکی دارند.

وی گفت: تولیدات علمی زیادی در حوزه آموزش داریم که باید از این تولیدات بهره برداری شود و مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاهها در اجرای برنامه های تحول فعال تر شوند.

همچنین در این نشست دکتر حسین فروتن و دکتر محمد پژوهی معاونین آموزشی سابق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز شرکت داشتند.