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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۳۷

نسبت اومانیسم با دین نقد و بررسی می شود

نسبت اومانیسم با دین نقد و بررسی می شود

کرسی ترویجی، «عرضه و نقد ایده علمی با عنوان بررسی نسبت اومانیسم با دین (با تاکید بر آموزه های اسلامی)» برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی ترویجی، «عرضه و نقد ایده علمی با عنوان بررسی نسبت اومانیسم با دین (با تاکید بر آموزه های اسلامی)» توسط اداره همکاری های علمی و پژوهشی با همکاری پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی برگزار می شود.

کرسی ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی با عنوان «بررسی نسبت اومانیسم با دین(با تاکید بر آموزه های اسلامی)»، توسط اداره همکاری های علمی و پژوهشی با همکاری پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی چهارشنبه، ۱۸ اسفند در تالار شیخ طبرسی ساختمان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن واقع در قم، ابتدای خیابان معلم برگزار می شود.

این جلسه با سخنرانی ابراهیم علیپور ارائه دهنده، محمد لگنهاوزن و حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی مبینی (ناقدان) و حجت الاسلام والمسلمین اکبر قوام کرباسی به عنوان دبیر علمی برگزار می شود.

گفتنی است، مدعوین این جلسه، طلاب، دانشجویان و اساتید هستند.

کد مطلب 3925033
سارا فرجی

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