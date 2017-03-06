جولان مدیریت نشده فرزندان درفضای مجازی بنیان خانواده راتهدیدمیکند

محمدحسین صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خانواده ها باید بیش از پیش مراقب فرزندان خود باشند و بدانند که در دنیای امروز تهدیدات زیادی وجود دارد و انحراف برای جوان دیگر تنهادود و دم نیست.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه جولان مدیریت نشده فرزندان در فضای مجازی را تهدیدی بسیار جدی برای بنیان خانواده دانست و افزود: والدین بدانند که ضرورتی ندارد دانش آموز مقطع راهنمایی تلفن همراه هوشمند داشته باشد بلکه از این ابزار به صورت محدود و بقدر لازم باید استفاده شود.

صادقی با اعلام هشدار نسبت به خطرات فضای مجازی و تهدید امنیت اخلاقی و گسست بنیان خانواده ها در این خصوص گفت: روابط بین زن و شوهر را اخلاق مدیریت می‌کند، مهریه حق زن است اما نوعی اعلام جنگ به شوهر محسوب می‌شود.

وی از افزایش درگیری و نزاع در استان کرمانشاه ابراز نگرانی کرد و گفت: سالم سازی محیط زیست اجتماع منوط به احساس مسئولیت است و بی تفاوتی با آموزه های دینی و اخلاقی ما سازگاری ندارد.

صادقی نسبت به تبلیغات زودهنگام انتخابات در استان کرمانشاه هشدار داد و تأکید کرد: آن دسته از افرادی که قصد نامزد شدن در انتخابات را دارند از اقداماتی که شائبه تبلیغ دارد بپرهیزند و بدانند رفتارهای آنان با دقت تمام رصد می‌شود.