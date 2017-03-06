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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۵۶

سیدمحمد علیپور یزدی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران شد

سیدمحمد علیپور یزدی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران شد

سیدمحمد علیپور یزدی با کسب اکثریت آراء به عنوان دبیرکل جدید سندیکای بیمه گران ایران برگزیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عمومی سندیکای بیمه گران علیپور را به عنوان دبیرکل جدید این سندیکا انتخاب و جانشین علی اکبر اولیاء کرد.

علیپور پیش از این مدیرعامل شرکتهای سهامی بیمه آسیا و ما بود و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (گرایش برنامه ریزی و سیستم) و کارشناسی بیمه های بازرگانی است.

قائم مقام معاون وزیر بازرگانی، رئیس هیئت مدیره شرکت تهیه و توزیع قطعات ایران خودرو(ایساکو)، عضو هیئت مدیره شرکت فرش ایران و رئیس هیئت عالی نظارت سازمان اموال تملیکی از سوابق اجرایی وی بوده است.

کد مطلب 3925036

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