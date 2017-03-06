سیدمحمد علیپور یزدی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عمومی سندیکای بیمه گران علیپور را به عنوان دبیرکل جدید این سندیکا انتخاب و جانشین علی اکبر اولیاء کرد.

علیپور پیش از این مدیرعامل شرکتهای سهامی بیمه آسیا و ما بود و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (گرایش برنامه ریزی و سیستم) و کارشناسی بیمه های بازرگانی است.

قائم مقام معاون وزیر بازرگانی، رئیس هیئت مدیره شرکت تهیه و توزیع قطعات ایران خودرو(ایساکو)، عضو هیئت مدیره شرکت فرش ایران و رئیس هیئت عالی نظارت سازمان اموال تملیکی از سوابق اجرایی وی بوده است.