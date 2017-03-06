ادعاهای حقوق بشری آمریکا علیه ایران ارزش ندارد/دولت پاسخ قاطع دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به دعاوی حقوق بشری دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران طی روزهای اخیر، این اقدام را یک رسم همیشگی از سوی ایالات متحده آمریکا توصیف کرد و گفت: آمریکایی ها که مستقیم و غیر مستقیم دستشان به انواع جنایات ضد حقوق بشری در ویتنام، فلسطین، عراق، افغانستان، یمن و سایر نقاط جهان آلوده است حق ندارند ادعای حقوق بشری علیه کشور ایران مطرح کنند.

وی، گزارش های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را مستند به اخبار کذب افراد و جریان های ضد انقلاب و تروریست های منافق فراری از کشور عنوان کرد و افزود: ادعاهای آمریکا در این زمینه از نگاه جمهوری اسلامی ایران هیچ ارزشی ندارد و دولت آمریکا باید بداند که تکرار این روش های نخ نما با استفاده از ابزار منافقین برای حمله به جمهوری اسلامی، بی پاسخ نخواهد ماند.

آملی لاریجانی با اشاره به واکنش و پاسخ های دستگاه قضائی به چنین گزارش هایی بر لزوم پاسخ قاطع دولت به این ادعاها در سطوح مختلف داخلی و بین المللی تاکید کرد و گفت: در گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا، ادعاهای بی اساسی درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ در ایران مطرح شده است و انتخاب دکتر روحانی به ریاست جمهوری را بر اساس انتخابات غیر آزاد عنوان کرده اند.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: فارغ از اینکه چه کسی در کشور ما به ریاست جمهوری می رسد، چنین ادعاهایی را توهین‌ به دولت و ملت ایران می دانیم و از دولت می خواهیم که علاوه بر موضع گیری های مرسوم سخنگوی محترم وزارت امور خارجه، در سطوح بالاتر پاسخی قاطعانه به این قبیل ادعاهای توهین آمیز بدهند.

وی با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، تحقق اقتصاد مقاومتی را در گرو همکاری همه قوا، نهادها و مردم دانست و تصریح کرد: سهم افراد و نهادها در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی متفاوت است. قطعاً وظیفه دولت به عنوان قوه ای که در راس امور اجرایی کشور قرار دارد در این زمینه مهمتر و بیشتر است اما همه وظایف بر عهده دولت نیست.

آملی لاریجانی ادامه داد: دستگاه قضائی نیز از جهات مختلف موظف به تلاش در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است که گزارشی از عملکرد این دستگاه در زمینه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بعداً ارایه خواهد شد.

رئیس قوه قضائیه به صورت اجمالی برخی از مهمترین محورهای عملکرد دستگاه قضائی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را برشمرد و اظهار کرد: برخورد با مفاسد اقتصادی یکی از مهمترین مجاری کمک قوه قضاییه به جریان اقتصاد مقاومتی است زیرا در بستری فاسد نمی توان انتظار داشت که یک اقتصاد سالم، بالنده و درون زا محقق شود. قوه قضاییه به رغم تبلیغات وسیع ضد انقلاب بیرونی و برخی افراد در داخل، با جریان های فاسد اقتصادی به شکلی قاطع و قانونی برخورد کرده و کارنامه دستگاه قضایی در این زمینه روشن است.

وی، حمایت از سرمایه گذاری سالم در کنار مبارزه با مفاسد اقتصادی را از دیگر اقدامات دستگاه قضائی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: در این راستا در دادگستری های کل سراسر کشور بخش ویژه ای برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری سالم تشکیل شده است تا سرمایه گذارانی که در مسیر سرمایه گذاری و فعالیت قانونی خود با موانعی مواجه می شوند بتوانند با مراجعه به روسای کل دادگستری ها این موانع را رفع کنند.

رئیس قوه قضائیه، تامین امنیت اقتصادی را رکن اساسی رشد و توسعه اقتصادی در جوامع گوناگون دانست و با بیان اینکه دستگاه قضائی نقش مهمی در تامین امنیت اقتصادی دارد، ابراز امیدواری کرد که با حمایت بیشتر دادگستری های سراسر کشور از سرمایه گذاری سالم، سرمایه های بیشتری به چرخه تولید و اشتغال وارد شود.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه، مبارزه با قاچاق کالا را از دیگر اقدامات دستگاه قضائی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: گرچه دستگاه های دیگر در این زمینه مسئولیت بیشتری دارند اما قوه قضاییه در حد اختیارات قانونی و امکاناتی که در اختیار دارد به پرونده های قاچاق کالا رسیدگی عاجل می کند تا از این طریق وظیفه خود را در جهت سالم سازی فضای اقتصادی کشور ایفا کند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یعنی اتکا به سرمایه و نیروی داخلی، قاچاق کالا را موجب از هم گسیختگی اقتصاد داخلی دانست و با اشاره به یکی دیگر از محورهای عملکرد دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد: کمک به تولید داخلی مستقیماً به قوه قضاییه مربوط نمی شود اما تلاشمان در این جهت است که به ترویج استفاده از کالای ملی کمک کنیم و از همه مسئولان نیز می خواهیم که در این مسیر گام های جدی و اساسی بردارند. بعلاوه دستگاه قضایی با جدیت در استرداد معوقات بانکی، کمک بسیار بزرگی به سیستم بانکی کشور و چرخه تولید کرده است. همه می‌دانیم مسئله معوقات بانکی یکی از معضلات سیستم بانکی کشور و از موانع تولید و حرکت‌های اشتغال‌زا است.

وی با اشاره به قرار داشتن در هفته منابع طبیعی، دستگاه قضایی را به اذعان بسیاری از دستگاه های متولی و مرتبط، پیشگام صیانت از منابع طبیعی دانست و تصریح کرد: هزاران هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی با تلاش بخش های مختلف قوه قضاییه به بیت المال بازگشته و مورد صیانت قرار گرفته است. حفاظت از منابع طبیعی وظیفه همه است و تنها بر عهده قوه قضاییه نیست. دستگاه های اجرایی می توانند با اقدامات پیشگیرانه، جلوی بسیاری از تصرفات اراضی ملی و به تبع آن گشوده شدن پرونده های فراوان در دستگاه قضایی را بگیرند و قوه قضاییه نیز در این زمینه کمک های لازم را خواهد داشت.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه پیشگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی بسیار ساده تر از رفع تصرف است، برخی اقدامات در راستای رفع تصرفات را واجد آثار و تبعات منفی اجتماعی دانست و از دستگاه های اجرایی خواست که با پیشگیری های جدی در این زمینه مانع از بروز این قبیل آثار و تبعات منفی شوند.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود با گرامیداشت روز احسان و نیکوکاری، مردم ایران را به واسطه ایمان و ملیت خود، مردمانی نوع دوست دانست و تصریح کرد: احسان و کمک به محرومان، هم وظیفه ای انسانی و شرعی است و هم به همبستگی ملی کمک می کند.

وی با بیان اینکه انفاق علاوه بر رفع فقر موجب رشد و تعالی فرد انفاق کننده می شود، به برخی از آیات و روایات پیرامون آثار مهمه انفاق اشاره و خاطر نشان کرد: خداوند در آیه ۲۵۴ سوره بقره می فرماید «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمّا رَزَقْناکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ لا بَیْعٌ فیهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ وَ الْکافِرُونَ هُمُ الظّالِمُونَ» یعنی پیش از آن که روزی برسد که در آن هیچ خرید و فروش و شفاعتی نیست، انفاق کنید.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان آیه ۲۶۱ سوره بقره درباره نحوه رشد حقیقت عمل انفاق که می‌فرماید: «مَثَلُ الَّذینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فی سَبیلِ اللّهِ کَمَثَلِ حَبَّة أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فی کُلِّ سُنْبُلَة مِائَةُ حَبَّة وَ اللّهُ یُضاعِفُ لِمَنْ یَشاءُ وَ اللّهُ واسِعٌ عَلیمٌ» افزود: در اینجا می بینیم میزان پاداشی که به انفاق در راه خدا داده می شود به مراتب بیشتر از پاداش های مادی و دنیایی به سرمایه های انسانها است. اینکه عمل انسان هفتصد برابر نتیجه دهد به نوعی معجزه شبیه‌تر است. این در حالی است که همین بیان مذکور در آیه نوعی مثال است و الا در عوالم حقیقت، پاداش واقعی از همین میزانی هم که در مثال قرآنی بیان شده بسیار فراتر است، حقیقتی که شاید در تصورات بشری نگنجد.

وی همچنین با اشاره به آیه مبارکه «وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ فَیَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِی إِلَی أَجَلٍ قَرِیبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَکُنْ مِنَ الصَّالِحِینَ» از سوره منافقون، به ذکر دو روایت در این زمینه پرداخت و گفت: امیرالمومنین علی(ع) می فرماید که هیچ فقیری گرسنه نمی خوابد مگر آنکه حق او را یک غنی برده باشد. در کتاب مستدرک الوسائل نیز از حضرت رسول (ص) نقل شده است که خداوند ارزاق فقرا را در اموال اغنیا قرار داده است.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اگر مردم همان حقوق واجب و شرعی خود را هم پرداخت کنند فقیری در جامعه نخواهد ماند، انفاق و رفع فقر را وظیفه ای همگانی دانست و گفت: فقر و وجود فقیر به هیچ عنوان شایسته جامعه ایمانی ما نیست لذا همگی باید در این زمینه وظیفه خود را به درستی ایفا کنیم.