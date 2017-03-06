جنگل های کهور شرق استان کرمان در حال نابودی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اشک صبح دوشنبه در جلسه ستاد مقابله با ریزگردها با اشاره به اینکه طرح های مقابله با ریزگردها و بیابان زایی باید با موقعیت منطقه سنجیده شود، گفت: در این حوزه ابتدا باید نجات روستاهای دچار مشکل و در معرض خطر در اولویت قرار گیرد.

اشک اولویت دوم را پیشگیری از بیابان زایی عنوان کرد و ادامه داد: جنگل های کهور ریگان و فهرج در حال نابودی است و باید دید منابع طبیعی برای حفظ ظرفیت های موجود چه اقدامی انجام داده است.

وی با اشاره به لزوم حفظ جنگل ها گفت: جنگل کهوری که در گذشته نمی شد در آن حرکت کرد شاهدیم که امروز بیش از هزار درخت کهور در اثر توفان شن به دلیل خشک شدن نابود شد.

فرماندار بم با بیان اینکه در کنار اقدامات حفاظتی نظیر مالچ پاشی باید جنگل های موجود حفظ شود، گفت: در دشت باقریه یک درخت از درختانی که از دهه ۶۰ کاشته شده است وجود ندارد.

وی طرح اجرا شده در منطقه گنبکی را بسیار خوب دانست و افزود: اجرای این طرح منطقه را نجات داد و باعث افتخار نظام است.

اشک با اشاره به کویری بودن منطقه گفت: ریزگردهای منطقه منشاء داخلی و خارجی دارند و اولویت اساسی باید نجات مردم باشد.