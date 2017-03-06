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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۵۸

معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی خبر داد:

اختصاص ردیف بودجه‌ای برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی

اختصاص ردیف بودجه‌ای برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تصویب بودجه کل کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: برای اولین بار در سال های اخیر، در بودجه سال ٩٦ پرداخت بدهی دولت به این سازمان لحاظ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تاج الدین با بیان اینکه بودجه سازمان تامین اجتماعی از بودجه کل کشور تاثیر پذیر است، افزود: برای اولین بار در ادبیات بودجه نویسی کشور و در لایحه بودجه ای که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، بدهی دولت به این سازمان عنوان و ردیف اعتباری ٥هزارمیلیارد تومان برای آن اختصاص یافت.

وی با قدردانی از توجه دولت و مجلس شورای اسلامی به منافع سازمان تامین اجتماعی و نهادینه شدن بدهی دولت در بودجه نویسی کشور اظهار داشت: این اتفاق ناشی از  احکام برنامه ششم توسعه کشور است که با پیگیریهای سازمان و همراهی نمایندگان مجلس محقق شد.

تاج الدین با اشاره به پیشنهادات متعدد کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی در خصوص احکام برنامه سال آینده با موضوع تامین اجتماعی گفت: در این پیشنهادات، موارد نگران کننده ای نیز وجود داشت که با تعامل نمایندگان خانه ملت و حوزه های حقوقی و امور مجلس و سایر حوزه های سازمان هیچ کدام از آنها تصویب نشد.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در بودجه سال آینده مثل بودجه سال های اخیر، هیچ مورد آسیب زایی به منافع بیمه شدگان ندارد، افزود: این شرایط فرصت هایی را برای ارتقای خدمات و کسب رضایتمندی ذینفعان این سازمان خلق می کند.

کد مطلب 3925067

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