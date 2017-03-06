به گزارش خبرگزاری مهر، تاج الدین با بیان اینکه بودجه سازمان تامین اجتماعی از بودجه کل کشور تاثیر پذیر است، افزود: برای اولین بار در ادبیات بودجه نویسی کشور و در لایحه بودجه ای که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، بدهی دولت به این سازمان عنوان و ردیف اعتباری ٥هزارمیلیارد تومان برای آن اختصاص یافت.

وی با قدردانی از توجه دولت و مجلس شورای اسلامی به منافع سازمان تامین اجتماعی و نهادینه شدن بدهی دولت در بودجه نویسی کشور اظهار داشت: این اتفاق ناشی از احکام برنامه ششم توسعه کشور است که با پیگیریهای سازمان و همراهی نمایندگان مجلس محقق شد.

تاج الدین با اشاره به پیشنهادات متعدد کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی در خصوص احکام برنامه سال آینده با موضوع تامین اجتماعی گفت: در این پیشنهادات، موارد نگران کننده ای نیز وجود داشت که با تعامل نمایندگان خانه ملت و حوزه های حقوقی و امور مجلس و سایر حوزه های سازمان هیچ کدام از آنها تصویب نشد.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در بودجه سال آینده مثل بودجه سال های اخیر، هیچ مورد آسیب زایی به منافع بیمه شدگان ندارد، افزود: این شرایط فرصت هایی را برای ارتقای خدمات و کسب رضایتمندی ذینفعان این سازمان خلق می کند.