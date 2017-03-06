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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۰۷

وزیر بهداشت:

پروژه های نیمه تمام درمانی سال آینده به اتمام می رسد

پروژه های نیمه تمام درمانی سال آینده به اتمام می رسد

بیرجند - وزیر بهداشت گفت: ۱۸۰ پروژه نیمه تمام درمانی تا نیمه شهریور ماه سال آینده تکمیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی عصر دوشنبه در مراسم افتتاح اورژانس بیمارستان شهدا قاین اظهار کرد: در طول سه سال چهره درمان کشور تغییر کرده است.

وی با بیان اینکه دولت در سخت ترین شرایط اقتصادی قرار دارد، افزود: اقتصاد ما همچنان وابسته به نفت بوده تغییر قیمت و کاهش صادرات اثرگذاری زیادی دارد.

قاضی زاده هاشمی با این شرایط اقدامات خوبی در حوزه درمان انجام شده است، اظهار کرد: در طول سه سال ۱۱ میلیون نفر رایگان بیمه شده اند.

وزیر بهداشت ادامه داد: بسیاری از پروژه های درمانی تکمیل شده و پروژه های نیمه تمام نیز تا پایان شهریور ماه سال آینده به نتیجه می رسد.

وی با اشاره به معوقات حقوق و مزایای پرسنل بیان کرد: ظرف مدت یک هفته آینده حقوق و مزایای معوق پرداخت می شود.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به افتتاح پروژه های درمانی در خراسان جنوبی اظهار کرد: این پروژه ها از بهترین پروژه های اجرایی در حوزه درمان به شمار می رود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه ما بهترین نیروی انسانی را در خراسان جنوبی داریم، افزود: دو تا از معاونین وزارت بهداشت در حوزه درمان از خراسان جنوبی است.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه باید استقلال کشور را حفظ کنیم، اظهار کرد: این امر با همدلی و اتحاد میسر است.

وی با بیان اینکه برای رفع محرومیت ها باید انقلابی عمل کرد، گفت: این انقلاب ارزان به دست نیامده و نباید ارزان از دست برود.

کد مطلب 3925077

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