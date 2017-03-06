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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۱۹

نعمت زاده:

دو قرارداد مشارکت خارجی خودرویی تا پایان سال امضا می شود

دو قرارداد مشارکت خارجی خودرویی تا پایان سال امضا می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد : تا پایان سال دو قرارداد مشارکت خارجی در حوزه خودرو امضا می شود که یکی از آنها در حوزه خودروهای سنگین است.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت،  محمد رضا نعمت زاده با اشاره به ۲ قرارداد امضا شده مشارکت خارجی تاکید کرد: ۳۰ درصد تولیدات ناشی از قراردادهای جدید مشارکت خارجی خودرویی، باید صادر شود.

نعمت زاده همچنین به مشارکت خارجی در قطعه سازی اشاره کرد و افزود : چندین مشارکت خارجی شروع شده و کارکاملا جدید است که هم توان خودروسازی و قطعه سازی و هم طراحی را افزایش می دهد و این در حالی سات که برای صادرات قطعات نیز هدفگذاری کرده ایم.

وی تصریح کرد : با سیاستی که ما در رابطه با چشم انداز صنایع مختلف در وزارت صنعت داشتیم، خطوط مشخص شده و تجارب جهان را بررسی کردیم و هم توان و بازار خودمان را و طبق چشم انداز ۲۰ ساله باید به تولید حداقل ۳ میلیون دستگاه خودرو در سال برسیم و حداقل ۵۰ درصد برند و طراحی خود ما باشد و ۵۰ درصد مشارکت و همکاری با برندهای شرکتهای خارجی.

نعمت زاده افزود : گروه خودروسازی به عنوان بزرگترین بخش صنعت کشور حدود ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی را دراختیار دارد.

وی اضافه کرد : بیش از ۴۰ درصد در خودرو سازی رشد تولید داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود : با وجود بنیه قوی فنی در خودروسازان داخلی، به خاطر شرایط کشور و ناهماهنگی مدیریتی، این شرکت در گذشته رو به افول گذاشت و با بررسی های ما و تحقیق و تفحص مجلس مشخص شد که مشکل مدیریتی و مالی است،  ولی با پشت سر گذاشتن مشکلات،  این شرکت برای اولین بار سود ده خواهد بود که هم به نفع سهامداران و هم رونق کشور است.

نعمت زاده با تاکید بر تعامل با مجلس گفت : این تفاهم با مجلس و حمایت معنوی ارزنده است.

وی با تاکید بر جلب رضات مشتری یادآور شد : ۴ سال است که کنفرانس بین المللی خودرو را برگزار می کنیم و در این کنفرانس آخر به خدمات فروش و پس از فروش اختصاص یافت و سال آینده نیز تحول در این زمینه خواهیم داشت.

کد مطلب 3925079

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