دو قرارداد مشارکت خارجی خودرویی تا پایان سال امضا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، محمد رضا نعمت زاده با اشاره به ۲ قرارداد امضا شده مشارکت خارجی تاکید کرد: ۳۰ درصد تولیدات ناشی از قراردادهای جدید مشارکت خارجی خودرویی، باید صادر شود.

نعمت زاده همچنین به مشارکت خارجی در قطعه سازی اشاره کرد و افزود : چندین مشارکت خارجی شروع شده و کارکاملا جدید است که هم توان خودروسازی و قطعه سازی و هم طراحی را افزایش می دهد و این در حالی سات که برای صادرات قطعات نیز هدفگذاری کرده ایم.

وی تصریح کرد : با سیاستی که ما در رابطه با چشم انداز صنایع مختلف در وزارت صنعت داشتیم، خطوط مشخص شده و تجارب جهان را بررسی کردیم و هم توان و بازار خودمان را و طبق چشم انداز ۲۰ ساله باید به تولید حداقل ۳ میلیون دستگاه خودرو در سال برسیم و حداقل ۵۰ درصد برند و طراحی خود ما باشد و ۵۰ درصد مشارکت و همکاری با برندهای شرکتهای خارجی.

نعمت زاده افزود : گروه خودروسازی به عنوان بزرگترین بخش صنعت کشور حدود ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی را دراختیار دارد.

وی اضافه کرد : بیش از ۴۰ درصد در خودرو سازی رشد تولید داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود : با وجود بنیه قوی فنی در خودروسازان داخلی، به خاطر شرایط کشور و ناهماهنگی مدیریتی، این شرکت در گذشته رو به افول گذاشت و با بررسی های ما و تحقیق و تفحص مجلس مشخص شد که مشکل مدیریتی و مالی است، ولی با پشت سر گذاشتن مشکلات، این شرکت برای اولین بار سود ده خواهد بود که هم به نفع سهامداران و هم رونق کشور است.

نعمت زاده با تاکید بر تعامل با مجلس گفت : این تفاهم با مجلس و حمایت معنوی ارزنده است.

وی با تاکید بر جلب رضات مشتری یادآور شد : ۴ سال است که کنفرانس بین المللی خودرو را برگزار می کنیم و در این کنفرانس آخر به خدمات فروش و پس از فروش اختصاص یافت و سال آینده نیز تحول در این زمینه خواهیم داشت.