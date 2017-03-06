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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۰۷

مسئول معاونت علم و اقتصاد بسیج دانشجویی البرز:

۲۷۰ اثر به جشنواره علمی بسیج دانشگاه‌های البرز ارسال شد

۲۷۰ اثر به جشنواره علمی بسیج دانشگاه‌های البرز ارسال شد

کرج - مسئول معاونت علم و اقتصاد بسیج دانشجویی البرز از ارسال ۲۷۰ اثر به جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری بسیج دانشگاه‌های استان ارسال شد.

عبدالله فرخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری بسیج دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان البرز در روزهای واپسین خود قرار دارد این جشنواره برای اولین بار باهم افزایی بین سه سازمان بسیج علمی پژوهشی، بسیج اساتید و بسیج دانشجویی استان، برگزار می‌شود.

فرخی بیان کرد: جلسات متعددی در ابتدای موضوع برگزار و طی آن آیین‌نامه اجرایی تدوین و کمیته‌های علمی، اجرایی و اطلاع‌رسانی و متصدیان آن انتخاب شد تا این جشنواره به‌صورت تخصصی و کاملاً علمی برگزار شود.

وی ادامه داد: این جشنواره از اواخر آذرماه آغاز و تا ۲۲ بهمن ادامه داشت و با توجه به درخواست‌های مکرر شرکت‌کنندگان، تا ششم اسفندماه تمدید شد.

فرخی خاطرنشان کرد: تا تاریخ ششم اسفندماه، در مجموع تعداد ۲۷۰ اثر در محورهای مختلف اعم از اختراعات، مقالات علمی، کتاب، شرکت‌های دانش‌بنیان و غیره به دبیرخانه جشنواره ارسال‌شده است که تعداد ۵۰ اثر در بخش اساتید با تحصیلات دکتری، تعداد ۱۵۰ اثر در بخش دانشجویان با تحصیلات کاردانی به بالا و تعداد ۷۰ اثر در بخش عموم مردم (آزاد) را شامل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شرکت در این جشنواره برای عموم مردم، دانشجویان و اساتید استان البرز آزاد بوده است، گفت: پس از اتمام مهلت ارسال، آثار ارسالی توسط داوران مجرب و متعهد در کمیته علمی بررسی و تعداد ۲۴ اثر منتخب شد که در روز سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه از آنان با هدایای نفیسی تقدیر خواهد شد.

وی در پایان افزود: برای همه حاضران در مراسم اختتامیه جشنواره، گواهی حضور صادر خواهد شد که می‌توان از آن به‌عنوان رزومه علمی بهره ببرند.

کد مطلب 3925086

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