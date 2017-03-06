غلامرضا مشعل چی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال جشن نیکوکاری با شعار بهار همدلی، شکوه مهربانی همزمان با سراسر کشور در استان یزد بصورت گسترده برگزار میشود افزود: هجدهم اسفند ماه دو هزار مدرسه در سطح استان یزد پایگاه جشن نیکوکاری میشود.
وی ادامه داد: در سالجاری شاهد راه اندازی بازارچه خیریه برای عرضه محصولات مددجویان تحت حمایت و ترویج فرهنگ کار و تلاش در کنار پایگاههای جشن هستیم.
مشعل چی با اشاره به اینکه برنامه ریزی لازم برای جذب حداکثری کمکهای مردمی در جشن نیکوکاری انجام شده است گفت: هم اکنون صندوقهای جمع آوری کمکهای جشن نیکوکاری در مراکز اقتصادی، تجاری و مسکونی، فروشگاههای زنجیرهای، پمپ بنزینها، پایانههای مسافربری، ایستگاه راه آهن، پلیس راه، بازارچههای محلی و مکانهای تجمع مردمی مستقر هستند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان یزد با تاکید بر اهمیت حضور پر شور مردم در جشن ملی و معنوی نیکوکاری افزود: سال گذشته مردم استان یزد با مشارکت در جشن ملی نیکوکاری بیش از ۹ میلیارد ریال به دانش آموزان نیازمند کمک کردند.
مشعل چی با بیان اینکه ۲۰۰ هزار پاکت جمع آوری کمکهای جشن نیکوکاری در بین دانش آموزان دو هزار مدرسه سطح استان توزیع شده است گفت: روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه مراسم نمادین جشن نیکوکاری با حضور دانش آموزان و والدین آنان و مسئولان استانی در مدرسه راهنمایی پسرانه افشار یزد برگزار میشود.
امسال جشن نیکوکاری به طور همزمان در سراسر کشور طی سه روز برگزار میشود، روز چهارشنبه در سطح مدارس، روز پنجشنبه ۱۹ اسفند ماه در پایگاههای اصلی در سطح شهر (پایگاههای محدود، مؤثر و کارآمد) و روز جمعه در میعادگاههای نماز جمعه آماده جمع آوری هدایای مردمی هستند.
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