کمبود سرمایه در گردش مهمترین مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی است

سیامک سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات واحد های تولیدی این استان، اظهار داشت: نبود نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش مهمترین مشکل واحدهای چهارمحال و بختیاری است.

وی عنوان کرد: مشکلات مالیاتی و بیمه ای از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی این استان به شمار می رود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: طی فعالیت دولت یازدهم بسیاری از این مشکلات با تلاش مسئولان ارشد استان حل شده است و میزان تولید واحدهای صنعتی و کشاورزی این استان افزایش یافته است.

وی گفت: مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی چهارمحال و بختیاری در ستاد تسهیل و رفع مانع تولید مورد برسی قرار گرفت و از تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی جلوگیری شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بیش از ۳۵۰ مصوبه در راستای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان چهارمحال و بختیاری در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصویب و به طور کامل اجرا شده است.