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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۳۶

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

توسعه کشت زعفران در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار بگیرد

توسعه کشت زعفران در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار بگیرد

شهرکرد- مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه کشت زعفران در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار بگیرد.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توسعه کشت زعفران در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار بگیرد، اظهار داشت: زعفران نیاز آبی کمی دارد و زمینه برای توسعه کشت آن در این استان فراهم است.

وی عنوان کرد: خشکسالی و کمبود منابع آب در چهارمحال و بختیاری جدی است و باید الگوی کشت در این استان تغییر کند.

 مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: توسعه کشت زعفران با توجه به نیاز آبی کم می تواند جایگزینی خوب برای کشت دیگر محصولات کشاورزی در این استان باشد.

وی ادامه داد: توسعه کشت زعفران در چهارمحال و بختیاری می تواند زمینه را برای افزایش درآمد کشاورزان در این استان فراهم کند.

کد مطلب 3925105

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