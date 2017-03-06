ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توسعه کشت زعفران در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار بگیرد، اظهار داشت: زعفران نیاز آبی کمی دارد و زمینه برای توسعه کشت آن در این استان فراهم است.

وی عنوان کرد: خشکسالی و کمبود منابع آب در چهارمحال و بختیاری جدی است و باید الگوی کشت در این استان تغییر کند.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: توسعه کشت زعفران با توجه به نیاز آبی کم می تواند جایگزینی خوب برای کشت دیگر محصولات کشاورزی در این استان باشد.

وی ادامه داد: توسعه کشت زعفران در چهارمحال و بختیاری می تواند زمینه را برای افزایش درآمد کشاورزان در این استان فراهم کند.