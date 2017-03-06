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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۳۷

مدیرکل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری:

فرسایش خاک در چهارمحال و بختیاری از متوسط کشوری بالاتر است

فرسایش خاک در چهارمحال و بختیاری از متوسط کشوری بالاتر است

شهرکرد- مدیرکل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری گفت: فرسایش خاک در چهارمحال و بختیاری از متوسط کشوری بالاتر است.

علی محمدی مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فرسایش خاک در چهارمحال و بختیاری از متوسط کشوری بالاتر است، اظهار داشت: فرسایش خاک در این استان ۲۰ تن در هکتار است.

وی عنوان کرد: متوسط فرسایش خاک در کشور ۱۵ تن در هکتار است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: شرایط اقلیمی و کوهستانی بودن این استان و وقوع بارش های مختلف موجب افزایش فرسایش خاک در چهارمحال و بختیاری شده است.

وی عنوان کرد: توسعه فضای سبز و حفظ منابع طبیعی نقش مهمی در کاهش فرسایش خاک در این استان دارد.

کد مطلب 3925109

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