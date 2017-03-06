ذخیره و عرضه بیش از ۴۵تن میوه در بازار شب عید در شهرستان میناب

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد عدنانی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران بیان داشت: طرح بازرسی ویژه برای تنظیم بازر شب عید میناب در قالب نظارت وبازرسی در حال اجرا است.

عدنانی گفت: در این طرح بیش از چهار اکیپ بازرسی دونفره در سطح بخشها و روستاها و شهر میناب، نظارت کالاهای اولویت دار را بر عهده دارند.

رئیس اداره صنعت ومعدن عنوان داشت: طبق جلسه ستاد تسهیل تنظیم بازار شهرستان در ایام عید نوروز کالا های اولویت دار و پر مصرف در رسته های مختلف مشخص شد و برای ذخیره و عرضه آنها برنامه ریزی شده است.

وی با اشاره به اینکه اعضای مشترک ستاد تنظیم بازار از هم اکنون فعالیت خود را آغاز کرده اند گفت: بر نامه زمان بندی برای بازرسی از کل شهرستان تنظیم شده که در هر مرحله دو اکیپ از بخشها ودو اکیپ از مرکز شهرستان به صورت مشترک با دستگاههای نظارتی بازدید خواهند کرد.

عدنانی بیان داشت: تاکنون در سه بخش مرکزی، توکهور و بنذرک بازار و واحدهای صنفی مستقر مورد ارزیابی قرار گرفته و اقدامات لازم به عمل آمد که در جمع بندی بازرسان تاکنون شاخصه های متخلف شامل وجود اقلام غیر بهداشتی و عدم درج قیمت کم فروشی و گرانفروشی بوده است.

وی گفت: از شروع طرح تا کنون تقریبا ۳۷۰ واحد صنفی بازرسی شده که در این راستا ۲۹ پرونده تخلفاتی تشکیل و به اداره تعزیرات ارسال شد.

عدنانی بیان داشت: کار ذخیره وعرضه اقلام مورد نیاز در ایام عید نوروز به عهده تعاونی روستایی و جهاد کشاورزی است و اداره صنعت و معدن در طرح نظارت و بازرسی جلوگیری از تخلف و در بازار را عهده دار است.

رئیس اداره صنعت ومعدن عنوان داشت: پیش بینی شده است که برای تنظیم بازار شب عید بیش از ۴۰ تن میوه ،۱۱۰ تن شکر،۲۰۰ تن مرغ و۴۰ تن گوشت منجمد به صورت مقطعی تا پایان عید دخیره سازی و عرضه شود.