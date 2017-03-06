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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۵۳

استاندار مازندران:

فضای سبز شهری مازندران ۳ برابر شد

فضای سبز شهری مازندران ۳ برابر شد

تنکابن - استاندار مازندران از افزایش سه برابری فضای سبز شهری در سه سال اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر دوشنبه در نشست شورای اداری تنکابن با محوریت منابع طبیعی در سالن دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان گفت: منابع طبیعی فقط درخت نیست بلکه در برگیرنده مفهوم کلی زندگی جانوری و گیاهی و محیط زیست است.
فلاح افزود: حفظ و احیای منابع طبیعی در دستور کار مجلس و دولت قرار دارد و با توجه به نیاز چوب در کشور به میزان ۱۰ میلیون متر مکعب در سال  و دستور العمل عدم برداشت چوب از جنگل ، راهکار آن در نهال کاری و افزایش سطح جنگل در اراضی مستعد است.
وی اضافه کرد: این اقدام ضمن حفظ محیط زیست در جهت تقویت اقتصاد جامعه هم تاثیر بسزایی دارد.
فلاح ضمن تاکید بر زراعت چوب اظهار داشت: اگر بتوانیم ۳۰ میلیون متر مکعب زراعت چوب داشته باشیم، گامی موثر در جهت حفظ منابع طبیعی برداشته ایم.
استاندار مازندران با اشاره به پیش رو بودن ایام نوروز گفت: با توجه به شان و منزلت مردم مازندران وضعیت فعلی راههای مواصلاتی این استان مطلوب نبوده و تاکید کرده ام تمامی این محورها پاکسازی شود.
وی افزود: برای راههای مواصلاتی غرب مازندران اعتبار تخصیص داده شده و به اداره کل راه و شهرسازی تاکید کرده ام طرح مطالعاتی کمربندی غرب مازندران هر چه سریع تر انجام شود.
فلاح با اشاره به برف ۹۲ بیان داشت:  هیچ کدام از  استانهای دیگر که بارش برف داشتند، نتوانستند مانند مازندران با سرعت مصوبه دولت را گرفته و بخشی از خسارت ها را به کشاورزان پرداخت کنند.
استاندار مازندران در بخش دیگر سخنان خود درباره تفویض اختیار به مدیران افزود: ۱۰۲ فعالیت که در اختیار وزیر کشور بود به استانها ابلاغ شده و ما هم آنها را به شهرستان ها واگذار کردیم اما درباره فرمانداری ویژه باید چارت قانونی و زیر ساخت آن فراهم شود.
وی با بیان اینکه در دوران فعالیت وی در سمت استاندار مازندران ، میزان فضای سبز شهری سه برابر افرایش پیدا کرده است، تصریح کرد: همه ما باید به یاد هر شهید در جای جای ایرانمان یک درخت بکاریم تا در دراز مدت به حفظ و احیای منابع طبیعی کشورمان کمک کنیم.
کد مطلب 3925129

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