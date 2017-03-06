فضای سبز شهری مازندران ۳ برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر ، ربیع فلاح جلودار عصر دوشنبه در نشست شورای اداری تنکابن با محوریت منابع طبیعی در سالن دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان گفت: منابع طبیعی فقط درخت نیست بلکه در برگیرنده مفهوم کلی زندگی جانوری و گیاهی و محیط زیست است.

فلاح افزود: حفظ و احیای منابع طبیعی در دستور کار مجلس و دولت قرار دارد و با توجه به نیاز چوب در کشور به میزان ۱۰ میلیون متر مکعب در سال و دستور العمل عدم برداشت چوب از جنگل ، راهکار آن در نهال کاری و افزایش سطح جنگل در اراضی مستعد است.

وی اضافه کرد: این اقدام ضمن حفظ محیط زیست در جهت تقویت اقتصاد جامعه هم تاثیر بسزایی دارد.

فلاح ضمن تاکید بر زراعت چوب اظهار داشت: اگر بتوانیم ۳۰ میلیون متر مکعب زراعت چوب داشته باشیم، گامی موثر در جهت حفظ منابع طبیعی برداشته ایم.

استاندار مازندران با اشاره به پیش رو بودن ایام نوروز گفت: با توجه به شان و منزلت مردم مازندران وضعیت فعلی راههای مواصلاتی این استان مطلوب نبوده و تاکید کرده ام تمامی این محورها پاکسازی شود.

وی افزود: برای راههای مواصلاتی غرب مازندران اعتبار تخصیص داده شده و به اداره کل راه و شهرسازی تاکید کرده ام طرح مطالعاتی کمربندی غرب مازندران هر چه سریع تر انجام شود.

فلاح با اشاره به برف ۹۲ بیان داشت: هیچ کدام از استانهای دیگر که بارش برف داشتند، نتوانستند مانند مازندران با سرعت مصوبه دولت را گرفته و بخشی از خسارت ها را به کشاورزان پرداخت کنند.

استاندار مازندران در بخش دیگر سخنان خود درباره تفویض اختیار به مدیران افزود: ۱۰۲ فعالیت که در اختیار وزیر کشور بود به استانها ابلاغ شده و ما هم آنها را به شهرستان ها واگذار کردیم اما درباره فرمانداری ویژه باید چارت قانونی و زیر ساخت آن فراهم شود.

وی با بیان اینکه در دوران فعالیت وی در سمت استاندار مازندران ، میزان فضای سبز شهری سه برابر افرایش پیدا کرده است، تصریح کرد: همه ما باید به یاد هر شهید در جای جای ایرانمان یک درخت بکاریم تا در دراز مدت به حفظ و احیای منابع طبیعی کشورمان کمک کنیم.