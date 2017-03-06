به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مریم آزمون درباره عملکرد بازیکنان در بازی تدارکاتی برابر اوکراین گفت: ملی پوشان طبق برنامه‌هایی که در اردوهایی تیم ملی داشتیم توانستند امروز آن در زمین مسابقه پیاده کنند، متاسفانه تعدادی از بازیکنان اصلی را امروز در اختیار نداشتیم. ولی در بیشتر لحظات بازی توپ و زمین در اختیار بازیکنان ایران بود و اواکراین فقط به ضدحملات فکر می‌کرد.

وی افزود: تعداد زیادی از این بازیکنان برای اولین‌بار است که به تیم ملی دعوت شده‌اند و برابر یک تیم اروپایی بازی کردند، بدون شک با برگزاری دیدارهای دوستانه تجربیات بازیکنان افزایش پیدا می‌کند و در همان راستا کادر فنی نیز به شناخت بیشتری از تیم می رسد.

آزمون درباره مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا که فروردین ماه در ویتنام برگزار می شود تصریح کرد: فرصت آماده سازی محدودی تا این مسابقات داریم و باید بازیکنان را تا آن زمان در شرایط مسابقات بین المللی قرار دهیم که بدون شک این امر با بازیهای دوستانه میسر می شود. هدف نهایی ما بازیهای آسیایی است.

سرمربی تیم ملی بانوان در پایان گفت: روز چهارشنبه ۱۸ اسفندماه بازی دوم مقابل اوکراین انجام می دهیم و در این زمان باقیمانده تا دیدار دوم، کادر فنی تیم ملی اوکراین را آنالیز می کند تا بتوانیم در دیدار دوم عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذاریم. تیم اوکراین ۲۶ رنکینگ فیفا است، اما تیم ما هم با تعصب بازی می کند. هدف اصلی ما از برگزاری بازیهای دوستانه این است که نقاط ضعف و قوت تیم را شناسایی کرده تا بتوانیم برنامه های تاکتیکی و تکنیکی را در زمین مسابقه اجرا کنیم. به نتیجه مسابقه دوستانه فکر نمی کنیم.