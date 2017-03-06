جشن توانمندسازی ۷۹۰ مددجوی کمیته امداد بهشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی عمادی مدیر کمیته امداد شهرستان بهشهر عصر دوشنبه در این همایش اظهار داشت: یکی از مهمترین سیاست‌های ما در کمیته امداد امام خمینی(ره) ایجاد اشتغال برای خانواده های تحت حمایت است.

وی اضافه کرد: در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیار خوبی در راستای ایجاد اشتغال و ارائه تسهیلات مناسب به مددجویان صورت گرفته است و بسیاری از مددجوان از این طریق به خودکفایی رسیده‌اند که امروز جشن ۷۹۰ مددجوی توانمند در طی سه سال گذشته برگزار شد.

مدیرکمیته امداد امام خمینی بهشهر ادامه داد: سه هزار و ۱۵۰ خانوار و تعداد ۵ هزار و ۴۵۰ نفر مددجو از خدمات مختلف امداد بهشهر برخوردار هستند و ماهانه مستمری دریافت می کنند.

عمادی گفت: خدمات امداد در ۲۵ سرفصل مختلف به افراد تحت پوشش ارائه می شود که در بخش اشتغال زایی امسال ۱۸۳ فرصت شغلی با اعتبار ۲۳ میلیارد ریالی در بهشهر ایجاد شد.

برگزاری نمایشگاه اشتغال مددجویان کمیته امداد

وی همچنین از برگزاری نمایشگاه اشتغال مددجویان کمیته امداد در حاشیه این مراسم خبر داد و افزود: حدود ۱۰ غرفه بریا حمایت از افراد تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی این شهرستان امروز در حاشیه برگزاری جشن توانمندسازی برپا شد.

عمادی همچنین از حضور نوروزی مدیر کل کمیته امداد مازندران، حجت الاسلام جباری امام جمعه بهشهر و سجادی فرماندار بهشهر و تعداد از مسئولان استان، شهرستان و کارآفرینان برتر در این مراسم حضور داشتند.

فرماندار بهشهر هم در این مراسم با تاکید بر نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی گفت: اشتغال زایی امداد مصداق کامل عملی کردن اقتصاد مقاومتی در جامعه است.

سید خالق سجادی افزود: یکی از مهمترین آرمان های امام خمینی(ره)، برقراری عدالت اجتماعی، کم شدن فاصله طبقاتی، حمایت از محرومان و فقرستیزی بود و کمیته امداد تا حد بسیار زیادی در این امر موفق بوده است.