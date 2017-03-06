برنامه «نوروزگاه» در گیلان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آذرپور در جلسه ستاد تسهیلات سفر که عصر دوشنبه در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان صومعه سرا برگزار شد با بیان اینکه احساس امنیت یکی از موارد مهم برای سفر است، اظهار کرد: برقراری این امنیت در حوزه های مختلف سبب آرامش خاطر مردم در هنگام مسافرت بوده که تأمین آن برعهده مسئولان ستاد تسهیلات سفر است.

وی با تأکید براینکه استان گیلان در سال گذشته با افزایش ورود مسافر و گردشگر مواجه بوده است، افزود: یکی از مهم ترین وظایف ما به عنوان مسئول و اعضای ستاد تسهیلات سفر فراهم کردن امکانات مورد نیاز و آمادگی کامل برای خدمات رسانی به مسافران در ایام نوروز است.

آذرپور با اشاره به اینکه استان گیلان در حوزه های مختلف اعم از مذهبی، تاریخی و طبیعی دارای پتانسیل و ظرفیت بسیار مطلوب برای جذب گردشگر است، گفت: آماده سازی مراکز اقامتی، مساجد، توجه به عابربانک ها باتوجه به افزایش تراکنش، نظافت سرویس های بهداشتی معابر شهری و جایگاه های عرضه سوخت باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گیلان به برگزاری برنامه های فرهنگی از سوی دستگاه های مربوطه اشاره و خاطرنشان کرد: در همین باره برنامه نوروزگاه از دوم تا هفتم فرودین سال آتی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه تمامی آداب، رسوم، فرهنگ، سُنن که تاکنون مغفول واقع شده می تواند در این برنامه مورد توجه قرار گرفته شود، تصریح کرد: این برنامه بهترین فرصت برای معرفی آداب و رسوم، فرهنگ، سوغات و غذاهای محلی استان و شهرستان است.

جلوگیری از تجمع گردشگر در مرکز استان اولویت سازمان میراث فرهنگی گیلان

آذرپور حضور گردشگر را همانند سفیری برای انتقال تمامی فرهنگ های یک منطقه و استان عنوان کرد و یادآورشد: با استفاده مطلوب از این فرصت می توانیم نتیجه و بازخورد آن را در طول سال با جذب و ورود گردشگر بیشتر شاهد شویم.

وی با اشاره به اینکه موضوع اسکان یکی از دغدغه های مهم گردشگران است، اظهار کرد: در این زمینه باید به همه اقشار با هر درآمدی توجه و امکانات متناسب با هر قشر فراهم شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گیلان یکی از اولویت های این سازمان را جلوگیری از تجمع گردشگر در مرکز استان برشمرد و گفت: براساس تصمیمات اتخاذ شده تلاش می شود در این ایام از ظرفیت کلیه شهرستان های استان گیلان در زمینه پذیرایی از مسافران بهره گیری شود.

وی با بیان اینکه ملاک و معیار مسئولان ستاد تسهیلات سفر در شهرستان ها باید اقامت مسافر در آن شهر باشد، افزود: اقامت مسافر و گردشگر در یک شهر زمینه افزایش درآمد، اشتغال زایی و رونق کسب و کار را فراهم می کند.

آذرپور با تأکید برضرورت شناسایی و ساماندهی خانه مسافرهای غیرمجاز در سطح شهرها، خاطرنشان کرد: متاسفانه بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی، مشکلات امنیتی در خانه مسافرهای غیرمجاز رخ می دهد که نیازمند توجه ویژه مسئولان و نیروهای انتظامی و امنیتی است.

جلب و جذب گردشگر فرصتی که نباید به تهدید تبدیل شود

در ادامه این جلسه فرماندار صومعه سرا با تأکید بر لزوم برنامه ریزی مناسب برای پذیرایی از مسافران در شهرستان، افزود: باید از فرصت مسافرت های نوروزی و ورود گردشگر به شهرستان برای شناساندن ظرفیت و پتانسیل صومعه سرا نهایت استفاده را ببریم.

علی فتح اللهی با اشاره به فراهم کردن زیرساخت های مناسب در مراکز اقامتی، پذیرایی و تفریحی، گفت: جلب و جذب گردشگر برای اقامت در شهرستان صومعه سرا از هنرهای مدیریتی است که باید توسط مدیران دستگاه های مربوطه انجام شود.

وی به فضاسازی شهری و استفاده از المان های متناسب با ایام نوروز در سطح شهرستان اشاره و خاطرنشان کرد: استفاده نکردن مطلوب از فرصت مسافرت های نوروزی و جذب گردشگر سبب شده تا شهرستان فقط به محلی برای افزایش ترافیک، زباله و پسماند گردشگران تبدیل شود.

فتح اللهی شهرستان صومعه سرا را دارای ظرفیت طبیعی، تاریخی و مذهبی دانست و تصریح کرد: باید برنامه ریزی مناسبی برای استفاده از این ظرفیت ها برای توسعه صنعت گردشگری شهرستان انجام شود.