به گزارش خبرنگار مهر، سعادت رحیم زاده عصر دوشنبه در کارگاه کارگرانی انیمیشن از برنامههای ششمین جشنواره فیلم کتاه حسنات اصفهان اظهار داشت: قرار نیست به واسطه تنوع بصری اندازه نمای انیمشین را تغییر دهیم بلکه باید یک قاعده کلی داشته باشیم.
وی افزود: بر این اساس ملاک اندازه نماها باید بر اساس اطلاعاتی برنامهریزی شود که قرار است به بیننده انتقال پیدا کند و از توجه صرف به میل و سلیقه شخصی و یا دخالت دادن حس اجتناب شود.
داور جشنواره فیلم کوتاه حسنات اصفهان با بیان اینکه در سینما چه در فیلم زنده وانیمیشن یک پلان به تنهایی فاقد تاثیرگذاری است، تاکید کرد: هر پلان همانند یک پازل سه قطعهای است و برای انتخاب هر نوع کادر پلان قبلی و بعدی از اهمیت خاصی برخوردار است.
وی در بخش دیگری از این کارگاه با بیان اینکه بخش هر شهروند، یک فیلم کوتاه جشنواره حسنات فرصت مناسبی است که فیلمهای موبایلی را نیز به عرصه کار وارد میکند، تاکید کرد: بر این اساس به سادگی تمام درسها و ایدههای کارگاههای آموزشی جشنواره را میتوان به این فیلمها انتقال داد و آنها را به راحتی تدوین و صداگذاری کرد.
رحیمزاده با بیان اینکه برای طرح زدن استوری برد باید از پشت سر هم قرار دادن کادرهای تصویری خودداری کرد بلکه باید این کادرها در برگههای جداگانه قرار گیرد، ابراز داشت: در این حالت به راحتی می توان نماها را جا به جا و پیش از تدوین ساماندهی کرد.
وی با اشاره به اینکه کارگردان با استوری برد و دکوپاژ همان طراحی اولیه ساختمان را انجام میدهد، اضافه کرد: دیوار اتاق بهترین مکان برای قرار دادن استوری بردها و جابه جایی آنها برای امتحان و سنجش بهترین حالت قرارگیری و برشهای ممکن است.
داور جشنواره فیلم کوتاه حسنات اصفهان با اشاره به تفاوت روایت و داستان در انیمیشن ابراز داشت: انیمیشن داستانی نیاز به قصه گویی دارد اما به طور کلی پویانمایی میتواند فاقد قصه و مانند فیلمهای تجربی دارای روایت باشد.
وی بیان داشت: تولید فیلمهای انیمشن به بخشهای پیش تولید، تولید و پس تولید تقسیم می شود که بخش کارگردانی در هر سه بخش قرار دارد.
رحیمزاده با بیان اینکه پیش تولید دقیق برای انیمیشن بسیار کمک کننده خواهد بود، اظهار داشت: بدین ترتیب در ادامه مسیر کارگردان تنها به اجرای خوب و پر از جزئیات انیمیشن فکر میکند چراکه همه مرحل کار از قبل به درستی اندیشیده و برنامهریزی شده است و پس تولید نیز کامل کننده تولید خواهد بود.
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